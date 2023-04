Lékař nesmí za plácnutí opustit Koreu, údajně se omluvil. Ostuda, míní Svoboda

Skandálem, na který upozornila MF DNES, se už zabývá české ministerstvo zahraničí i obrany a také jihokorejské úřady.

„Náš zastupitelský úřad v Soulu je v průběžném kontaktu s věcně příslušnými jihokorejskými orgány. Cílem je daný případ rychle vyřešit, přičemž ale plně respektujeme nezávislost vyšetřování na jihokorejské straně. Velvyslanectví rovněž poskytuje danému českému občanovi standardní konzulární asistenci, a to v souladu se zákonem o zahraniční službě,“ řekl v pátek iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Delegace, kterou vede ministr dopravy Martin Kupka, se do Česka vrací v pátek. Zmíněný lékař už s ní ale nepřiletí. Server Seznam Zprávy v pátek i na základě Kupkova vyjádření uvedl, že lékař má zatím zákaz vycestovat ze země a s delegací se do ČR nevrací. „Podle mých informací zadržen nebyl, nemá možnost opustit Jižní Koreu. Podle zprostředkovaných informací se omluvil,“ sdělil Kupka webu.

Za ostudu české delegace incident označil bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Toho zarazilo, že vůbec došlo k tomu, že se v letadle vládní delegace zřejmě ve větší míře požíval alkohol.

„Jednání bylo nepřijatelné. Je dobře, že ministerstvo obrany hodlá toho muže potrestat. Nepřichází v úvahu podnapilost ani samotný útok na tu hygieničku. Úkolem české diplomacie teď bude, aby to vyžehlila u korejské strany. Je třeba přiměřeně potrestat viníka. Jde o ostudu, která se nesmí nikdy opakovat. Zhoršuje to naši pověst. Česká republika se má omluvit,“ řekl Svoboda ve vysílání CNN Prima NEWS.

„Jsem v šoku. Je to ostuda české delegace. Nepamatuji si, že by se něco takového stalo, když jsem jako ministr vedl delegaci. Je to za hranicí jakékoliv slušnosti. Politickou odpovědnost za to nese ministr. Vládní letadlo není večírek, kavárna ani hospoda,“ sdělil bývalý šéf diplomacie.

Ve veřejném prostoru už se přirozeně množí spekulace o ohrožení česko-korejských mezinárodních vztahů. „Nevím, jestli ten incident povede k ohrožení vzájemných vztahů. Snad to tak daleko nepůjde,“ doufá Svoboda.

Nešťastná událost, komentoval incident senátor Fischer

„Je to velmi nešťastné. Jelikož to udělal člen oficiální delegace českého ministra, tak jde skutečně o mnohem závažnější věc. Je potřeba ji vyřešit v souladu s pravidly a zároveň v souladu s dlouhodobými zájmy mezi Jižní Koreou a Českou republikou,“ dodal v pořadu 360° na CNN Prima NEWS senátor Pavel Fischer.

Incident potvrdilo i české ministerstvo obrany. „Příslušník příspěvkové organizace ministerstva obrany byl po příletu při kontrole zdravotního stavu obviněn z krajně nevhodného chování vůči vojenskému personálu hostitelské země,“' sdělil mluvčí ministerstva David Jareš.

„Ačkoli se zřejmě jedná o politováníhodné selhání jednotlivce, po důkladném prošetření incidentu bude lékař Ústavu leteckého zdravotnictví Praha kázeňsky řešen. Přijmeme opatření, aby se podobná situace už nemohla opakovat,’' dodal.

Cestu spolu s Kupkou absolvuje také více než 50 zástupců českých firem pod hlavičkou Hospodářské komory ČR. Delegace nejprve navštívila Singapur, poté Jižní Koreu. Cílem je posílit spolupráci v logistice, kosmických aktivitách a moderních technologiích, v nichž oba asijské státy patří ke světové špičce.