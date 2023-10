Střídání stráží. CzechTourism bude mít nového šéfa, kdo nahradí Hergeta?

„Myslím, že pět let je tak akorát. Přišlo mi, že se agentura neposouvá tak, jak by mohla,“ zdůvodnil pro Lidovky.cz svůj odchod Herget s tím, že se chce vrátit zpět do soukromého sektoru. Na pozici by měl zůstat jen do konce letošního října.

Hergeta na pozici šéfa jmenovala v polovině března 2019 tehdejší ministryně Klára Dostálová (ANO). V čele CzechTourism vystřídal dosavadní ředitelku Moniku Palatkovou. V agentuře CzechTourism působil Herget od září 2012. Zastával pozici ředitele pro zahraniční zastoupení a online projekty.

Na starost měl především koordinaci zahraničních zastoupení agentury a globální marketingové kampaně. Působil také na pozici ředitele Institutu turismu se zodpovědností za marketingové průzkumy a na pozici ředitele zahraničního zastoupení CzechTourism pro země Beneluxu.