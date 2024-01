Na D1 bourala dodávka do pomalu jedoucího kamionu. Tři cizinci jsou mrtví

Záchranáři také odvezli z místa nehody jednoho zraněného do Brna do nemocnice, aby vyloučili těžší zranění, řekla mluvčí Michaela Bothová. Podle informací policie by mělo jít o řidiče kamionu.

Řidiči mohou místo nehody objet po souběžné silnici druhé třídy. Musejí sjet z dálnice na 210. kilometru u Holubic a vrátit se je možné na Rohlence nebo na exitu 201 Brno-Slatina.

HZS Jihomoravského kraje @hzsjhm Z dodávky jsme vyprostili 1 osobu. Tři lidé na místě zemřeli. Jeden člověk skončil v péči ZZS. oblíbit odpovědět

Tragická nehoda ve středu uzavřela dálnici také na Vysočině. Na 162. kilometru směrem do Brna havarovaly tři kamiony, jeden z řidičů nepřežil.

Dopravní nehody se třemi a více oběťmi nejsou v Česku časté, i když letos se už jedna taková stala. Tři lidé zemřeli 12. ledna na silnici I/64 mezi Hazlovem a Aší na Chebsku po nárazu osobního auta do stromu.