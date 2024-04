Plán pro druhou nejvytíženější dálnici v Česku: z Berouna k Praze se pojede třemi pruhy. Obce mají strach z hluku

Je to naše druhá nejvytíženější dálnice, veledůležité propojení naší republiky s Německem, ale také trasa, kterou denně směrem od Plzně a Berouna přijíždějí do Prahy a zase ji opouštějí desítky tisíc lidí. A protože čtyři pruhy dálnice D5 mezi Prahou a Berounem přestávají současné intenzitě provozu stačit.

„D5 je klíčová dálnice z Prahy směrem na Norimberk a dále do Mnichova. Dnes částečně supluje i dálnice, které ještě nejsou dostavěné, například D4. A co se týče mýta, spolu s dálnicí D1 a pražským silničním okruhem generovala téměř polovinu celého výnosu. To je obrovské číslo,“ řekl pro Lidovky.cz expert na liniové stavby z Českého vysokého učení technického v Praze Zdeněk Lokaj.