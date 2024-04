Konec výjimky, Stanjura chystá daň na tiché víno. Lidovci nejsou proti

„Nejsme a priori proti. Daň ale musí mít takové parametry, aby nepoškodila malé a střední vinaře a aby se minimalizovala byrokracie s tím spojená,“ řekl MF DNES ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Požadují také, aby stát vinařům daň nějak kompenzoval. „Třeba by za ně mohl odvádět příspěvek do vinařského fondu, nebo to může mít podobu příspěvku na plochu vinohradu. Těch možností je víc,“ nastínil Výborný.

Stanjura zatím přesnou podobu daně nespecifikoval. Do rozpočtu by ale podle něj mohla ročně přinést 1,5 až 2 miliardy. Kromě ní má koalice v nejbližší době řešit i možné navýšení slevy na poplatníka či výpovědi bez udání důvodu. Pro co nejrychlejší zdanění nešumivých vín jsou kromě Stanjurovy ODS také Starostové.

„To rozhodnutí nemá smysl odkládat a dál ho zdržovat skrz různé komise. Tiché víno zdaňme stejnou sazbou, jako je pro šumivá vína a poloviční sazbou pro malé nezávislé výrobce. Tedy pro vinaře s produkcí do 1 000 hektolitrů,“ nastínil MF DNES první místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Jasnou podporu má zdanění vína i u koaličních Pirátů, kteří současnou výjimku označují za neférovou. „Samozřejmě záleží, co přesně ministr Stanjura předloží, aby změny neznamenaly zbytečně nadměrnou zátěž pro tuzemské vinaře. Za nás čím dřív takový kvalitní návrh bude, tím líp. Věřím, že se kompromis najde, ostatně čtyři z koaličních partnerů jsou ve shodě,“ tvrdí ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Stejného názoru je dlouhodobě i TOP 09. „Spotřební daň na víno by měla existovat. Neměla by být nulová jako v současnosti. Pro TOP 09 je to jedna z priorit,“ řekla v rozhovoru MF DNES po krachu loňských jednání předsedkyně strany a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Klesají teploty i prodeje

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ale upozorňuje na to, že při jednání se musí vzít v potaz i další faktory, jako jsou současné mrazy, které významně poničily část vinohradů, či meziroční pokles prodeje tuzemských vín.

„Informace z posledních dnů nejsou úplně příznivé. Vypadá to, že s ohledem na počasí může být letošní sezona velmi špatná. K tomu připočtěme, že prodej vína klesl loni o osm procent. Tyto debaty o zdanění tomu také nepřidávají. To je potřeba všechno zvážit,“ řekl Výborný. Letošní sklizně by se ale podle ministra Stanjury daň stejně nijak nedotkla. „Plný náběh nebude ani v příštím roce, mohlo by to být za dva nebo tři roky,“ nastínil.

Proti zdanění nešumivých vína se dlouhodobě staví tuzemští producenti. Na podzim proto přišli s vlastním návrhem na zavedení minimální ceny etanolu ve víně, což podle nich mělo ztížit pozici levných nekvalitních vín. „To naplňuje všechny požadavky, které si Národní ekonomická rada vlády ve svém návrhu slibovala od spotřební daně. Tedy vyšší příjmy státního rozpočtu a nižší dostupnost nejlevnějšího a nekvalitního alkoholu,“ tvrdil prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

„Nekulův majstrštyk“

Spotřební daň na tiché víno vláda původně plánovala zavést už loni jako součást úsporného balíčku. Při vyjednávání se však proti tomu vzbouřila právě KDU-ČSL, jež daň na vládě zarazila. Její tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula to dokonce označil za svůj majstrštyk.

„To byl dobrej tah, co? Jinak bych se nemohl vrátit na Moravu a jezdit na víkendy domů. To by vůbec nepřicházelo v úvahu,“ vtipkoval Nekula, kterého do vlády vytáhl Marian Jurečka z Těšetic na Znojemsku.