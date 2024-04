Zdražování i pokles reálných mezd. Nejvíc si pohoršily rodiny s dětmi, říká sociolog Prokop

Situaci pracovně aktivních rodin by podle něj mohla zlepšit nová „superdávka“, kterou představilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zároveň ale upozorňuje na její rizika – pomoci by se nemuselo dostat některým skutečně potřebným. Varuje i před možností okamžité výpovědi bez udání důvodu, již prosazuje ODS.

Lidovky.cz: Přestože se finanční situace českých domácností zlepšuje, stále se zhruba 31 procent z nich po zaplacení všech měsíčních výdajů ocitá na nule nebo pod ní. Z jakých důvodů jsou v takových problémech? V roce 2023 to bylo 35 procent, takže tam je vidět zlepšení. Ale před inflační krizí to bylo 20 procent. Pořád doznívá dopad zdražování, zejména v oblasti základních výdajů na bydlení a potraviny, a pokles reálných mezd. Za poslední dva roky se situace zhoršila zejména u rodin s dětmi, počet těch, které hospodaří na nule, narostl. V roce 2021 jich bylo asi 15 procent, nyní je to 30 procent. Mezi seniory takový trend viditelný není, a to díky valorizaci důchodů.

Lidovky.cz: Dělá z vašeho pohledu vláda dost pro to, aby rodinám s dětmi pomohla?

Situace rodin s dětmi se nyní zlepšuje, protože trochu rostou mzdy. Nicméně zejména u chudší poloviny těchto rodin by návrat do stavu, jako byl v roce 2021, trval docela dlouho. Rodinám pomohlo to, že se rozrostlo čerpání sociálních dávek. U příspěvku na bydlení a přídavku na děti se téměř zdvojnásobilo. Jenže se jim nepomohlo i jiným způsobem – ve struktuře daňového mixu.