Smrt exprezidenta Číňanům připomněla, jak se měli dřív. Při pohřbu mohou přijít další nepokoje, říká sinolog

Rudolf Fürst

Lidovky.cz: Jak hodnotíte aktuální demonstrace v Číně, které propukly zejména kvůli nespokojenosti s politikou nulové tolerance vůči covidu? A jaký očekáváte další průběh?

Sociálně motivované protesty a stížnosti na přílišnou byrokracii nejsou v Čínské lidové republice (ČLR) ničím novým už od 90. let. Nynější protesty proti tuhým regulacím v boji proti pandemii se odehrávají ve velkoměstech, která patří k nejvíce moderním, mezinárodně komunikativním, mají dobrou životní úroveň a tendenci k nepolitickému druhu liberalizace. Navzdory zjevnému nárůstu hněvu vůči úřadům se však nedomnívám, že by protesty mohly narůst do takových rozměrů, aby citelně zasáhly základy čínského politického systému.

Úhrnné počty protestujících nejsou známé, odhadl bych ale, že ve srovnání s množstvím obyvatelstva ČLR (zhruba 1,4 miliardy – pozn. red.) jsou vlastně nízké. Číňané jsou spontánní, velmi praktičtí lidé. V zemi, kde se dlouho nikdo nebouří, jistě může dojít k výbuchu hněvu zdola, a to nenadále a z různých příčin. Též ale platí, že lidé skrze protesty žádají nárok na normální život, ne svržení režimu.

Lidovky.cz: Přesto se v ulicích objevila hesla žádající odstoupení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Pokládáte to za neobvyklé?