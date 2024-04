Školu neznaly, myly se v potoce. Živořící děti v Hluboké vysvobodili až strážníci

Případem se strážníci zabývali na konci března, ale informovali o něm až v sobotu ve svém měsíčním přehledu.

Vše začalo tak, že dostali oznámení od vedoucí prodejny, na kterou měli pořvávat tři lidé, kteří seděli před obchodem. „Po příjezdu na místo tam byli už jen dva. Znali jsme je, v minulosti se potýkali s drogovou závislostí a také krádežemi právě v různých supermarketech,“ komentoval situaci Patrik Brožek, zástupce vrchního strážníka.

Třetí člověk z místa mezitím zmizel, schovával se za rohem obchodu. Strážníci poté zjistili, že všichni údajně přebývají v nějaké chatce za místní zoologickou zahradou. A podle místní znalosti si jeden z městských policistů vzpomněl, že kdysi dávno řešil jednoho muže bez domova v chatce v lese za vlakovým nádražím U Sudárny.

„Rozhodl se tedy toto místo zkontrolovat. Po příchodu k chatce o velikosti přibližně 3 x 4 metry zjistil, že se tam nacházejí tři nezletilé děti, které ani nevěděly, kdy byly naposledy ve školce a ve škole nebo co je to čištění zubů. Děti mu také řekly, že se chodí mýt do potoka poblíž a na WC chodí za chatku,“ popsal otřesné podmínky Brožek.

Strážníci proto okamžitě nabyli podezření, že se jedná o zanedbání péče a na místo přivolali policii a sociální pracovníky z OSPODu.

„Děti byly hladové, řekly nám, že jedly naposledy v 11 hodin ráno chleba, když jejich matka odešla do města. V zašpiněné chatce s nimi byl ještě jeden dospělý člověk, který je hlídal,“ uvedli dále strážníci, kteří se dozvěděli, že děti v otřesných podmínkách přebývaly asi dva týdny. „Podle osoby, která je v chatce hlídala, všechny vyhodil otec dětí z bytu,“ doplnil Brožek.

Celkem tedy v chatce přebývalo sedm lidí (4 dospělí, 3 děti). Sociální pracovnice děti vzaly a odvezly je na vyšetření do českobudějovické nemocnice a poté je umístily do dětského domova.

Strážníci později zjistili, že matkou zanedbaných dětí je žena, která se předtím schovávala za supermarketem. Ta se k chatce nedostavila ani poté, co ji strážníci telefonicky kontaktovali a kdy jim odpověděla, že přijde do půl hodiny. „Údajně už jí takto odebrali celkem 10 dětí,“ doplnila městská policie z Hluboké nad Vltavou.

„Případ jsme prověřovali, nenaplnila se skutková podstata protiprávního jednání, takže se nyní věcí zabývá OSPOD,“ informoval redakci iDNES.cz jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.