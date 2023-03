Občanům dlužíme stát, se kterým se rychle domluví, řekl Bartoš k nové agentuře

Vzniká jednotné expertní centrum pro řízení a plánování digitalizace státní správy Digitální a informační agentura (DIA). Jako ústřední orgán státní správy bude disponovat zákonnými kompetencemi, které jí umožní efektivně řídit digitalizaci státu a konkrétní digitalizační a IT projekty.

„V Česku nyní po vzoru Velké Británie a Dánska budujeme Digitální informační agenturu, která je důležitým milníkem pro úspěšnou digitální transformaci naší veřejné správy. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy,“ říká Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci. Nová agentura nebude znamenat propouštění na ministerstvu vnitra, ale zaměstnanci přejdou pod agenturu. Celkem půjde o necelých 200 osob.

„Příprava zabrala značnou část minulého roku. Bereme si poučení z Finska, Dánska a dalších zemí, které dokážou pomáhat občanům s přechodem na digitální éru, dokázat využít moderních, digitálních prostředků. To je i našim cílem. Agentura efektivitou může státu ušetřit miliardy korun na agendách,“ dodal Bartoš.

„Existence nezávislého úřadu je klíčová. Někomu se může zdát, že založení DIA je formálním přesunem už existujících agend pod novou hlavičku, ale není tomu tak. Máme vlastní rozpočtovou kapitolu a schválenou strategii. Nezávisle na politickém cyklu. Občanům dlužíme stát, se kterým se snadno a rychle domluví,“ dále dodal.

„Chystáme i omezení množství zobrazovaných dat u datových schránek, než tomu je nyní. Omezí se to jen na potřebné údaje,“ přislíbil Bartoš změny v datových schránkách, jejichž seznamy jsou nyní dostupné a zobrazují velké množství údajů o uživatelích.

„DIA se musí stát otevřenou a přívětivou organizací se silnou pracovní kulturou, která zajišťuje digitální transformaci pomocí své přirozené autority, musí být harmonizovaná s EU, ale přitom si uchovat hlubokou znalost specifik ČR a musí být odolnou vůči negativním jevům, které organizace spojené se státní správou přitahují,“ představil schopnosti, ale i potřebnou odolnost systému Martin Mesršmíd, ředitel DIA.

DIA se postará o zlepšování online služeb veřejné správy určené občanům. V budoucnu si přes internet budete moci vyřídit nové doklady a nahrát si je do mobilu. Stát dle představitelů nové agentury pomůže i vyplnit daňové přiznání, anebo si na pár kliknutí vyřídíte státní příspěvky a dávky.

S problémy se počítá, budou se řešit

Martin Mesršmíd, který byl jmenován ředitelem agentury, byl dlouhodobý vrcholový manažer firmy Avast. Jeho zástupcem se stal Petr Kuchař, dosavadní ředitel Odboru architektury a eGovernmrntu na ministerstvu vnitra.

V prvních měsících se DIA zaměří na přebírání agendy a postupnou transformaci v plně fungující úřad zajišťující digitalizaci veřejné sféry. „Budujeme zcela novou instituci pro zvýšení efektivity státu, otevíráme naplno dveře digitálnímu pokroku. Předem upozorňujeme, že vše nebude jen zalité sluncem, mohou se objevit problémy technického rázu. Nebude to však nic, co by ohrozilo fungování digitální státní správy a všechny problémy budou okamžitě řešeny,“ říká ředitel DIA Martin Mesršmíd.

„Musíme se poučit z dřívějších chyb a získat nový směr v digitální transformaci. Většina z dřívějších pilířů digitalizace přechází pod program DIA. Na každé části je spousta práce, mnoho potřebných úkonů,“ dodává Mesršmíd. Podle něj již nyní uživatele datových schránek a eidentit uvidí pomocí info okna změnu správce, tedy nově DIA.

Česko má totiž co dohánět. Oproti jiným členským státům EU zaostává. Podle tzv. indexu DESI (Digital Economy and Society Index), který hodnotí digitální rozvinutost zemí, je na 19. místě z 27. Nejsilnější pozici má Česko v oblasti lidského kapitálu, zhoršení ale nastalo v oblasti integrace digitálních technologií a problém je i nedostatek odborníků na informační a komunikační technologie.

Hlavním projektem pro tento rok bude vývoj digitálního dokladu, který bude v první fázi obsahovat občanský a následně pak řidičský průkaz. V roce 2026 pak bude tento pilotní projekt aktualizován do evropské digitální peněženky, která bude platná napříč státy Evropské unie. Ta už bude zahrnovat i další informace jako je doklad o vzdělání či zdravotní dokumentace.

První bude elektronická občanka

„Jedním z projektů na nejbližší dobu bude eDokladovka. Nebude potřeba plastové kartičky, ale doklad si poneseme v mobilním telefonu. To vše vyžaduje změny zákonů, kde bude uvedeno, že identifikace občana bude možná i mobilním telefonem,“ řekl zástupce ředitele Petr Kuchař.

Druhým projektem bude podle Koláře mandátní registr. „Bude možné pověřit prakticky kohokoliv zastoupením, mandátem. Můžete pověřit například svoji účetní, zmocnit zástupce k rozšíření živnostenských oprávnění a mnohé další,“ dodal Kuchař. Podle něj bude součástí i možnost realizace převodu automobilů při prodeji, ověření řady údajů, vstup do agend, například Katastru nemovitostí a tak dále.

Hlavní činnosti DIA lze rozdělit na Odbor hlavního architekta eGovernmentu, který bude odpovědný za koordinaci a vedení rozvoje v celém veřejném sektoru a Odbor eGovernmentu, který se bude zabývat implementací moderních technologií a digitálních řešení pro zlepšení výkonu veřejné správy a poskytuje přívětivější služby pro občany a firmy.

Projekt Transformace koordinace a řízení digitalizace vychází z programového prohlášení vlády ČR. Balíček zákonů, který mění výše uvedené, schválila vláda na svém zasedání dne 17. srpna 2022 a poslala ho do legislativního procesu v Parlamentu ČR. Zákon byl poslanci schválen dne 16. listopadu 2022, prošel Senátem a 23. prosince ho podepsal prezident. DIA byla založena k 1. 1. 2023, svou činnost reálně zahajuje k 1. dubnu.