Do konce roku může zemřít až 15 tisíc lidí, bijí čeští vědci na poplach. Vyzývají k osobnímu lockdownu

Praha Vědci napříč obory, kterých se covid přímo dotýká, bijí kvůli alarmujícímu nárůstu případů nemoci covid-19 v Česku na poplach. Apelují na lidi, aby si zavedli osobní lockdown a nevycházeli z domu, neshlukovali se a dodržovali nařízení. Pod písemnou výzvu se podepsali například infektolog, epidemiolog či datoví vědci pod záštitou rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka. Na seznamu jmen nechybí ani hlavní epidemiolog IKEM Praha Petr Smejkal nebo jaderná inženýrka Dana Drábová.

Dokument, který se opírá o pondělní data, upozorňuje na vysoký nárůst počtu hospitalizovaných, jenž kopíruje podle vědců s naprostou přesností exponenciální růst. Kromě kritických případů se tento trend týká i čísel mapujících nakažené z řad lékařů a sester. Z toho vyplývá, že současná opatření zavedená během září nefungují. Podle odborníků to nemusí znamenat, že jsou nastavena špatně, ale lidé je nedodržují v takové míře, aby se projevila a zastavila rostoucí trend.



Exponenciální růst případů covid v Česku.

Podepsaní odborníci varují před třemi scénáři, které vyplývají z přetížení nemocnic. U menších špitálů nastane podle předpovědi téměř jistě do několika dní, u velkých, pokud se chování obyvatelstva nezmění, předpovídají zahlcení do pár týdnů. To by znamenalo i omezení standardní péče.

Následky mohou být fatální. Podepsaní experti predikují, že důsledkem této situace bude pět až 15 tisíc mrtvých do konce roku. V nemocnicích může nastat chaos a lékaři budou stejně jako v Itálii nebo New Yorku postaveni před volbu, koho ošetřit, a koho nechat zemřít.

Možností, jak z toho ven, je několik. Za nejúčinnější považují vědci osobní lockdown. To znamená, aby každý zvážil, jestli je opravdu nutné jít ven a vycházel jen v těch nejnutnějších případech. Jmenují například péči o blízké. Také varují před shlukováním mimo domácnost.

Též apelují na nošení roušky přes nos a ústa. A to jak uvnitř, tak venku na frekventovaných místech, kde se stěží dají dodržet rozestupy. „Virus se šíří hlavně v kapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt s nimi je třeba zastavit buď vzdáleností nebo kusem látky,“ připomínají vědci.



Dále upozorňují na činnosti dezinformačních webů a apelují na veřejnost, aby brala situaci vážně, fakta nezlehčovala a informace o nemoci si ověřovala.

Čísla se nebudou měnit hned, ale podle výzvy, pod kterou se dále podepsali kromě výše jmenovaných Drábové a Smejkala částicový fyzik a rektor ČVUT Vojtěch Petráček, prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum Jan Konvalinka, ekonom v Centru pro ekonomická studia na Edinburghské univerzitě Jakub Steiner, vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů AV ČR Vladimír Ždímal či datový vědec a specialista na modelování a simulace systémů Petr Ludwig, má obyvatelstvo jednu z posledních šancí zastavit ty nejhorší scénáře a nehrát ruskou ruletu s lidskými životy.