Odmítla jsem ho, pak mi ukončil stáž. Svědkyně popsala Feriho chování

Odpoledne předstoupila další svědkyně, která měla u Feriho v roce 2018 stáž a právě z ní znala jednu z poškozených. „Choval se ke mně nevhodně,“ uvedla k Ferimu. „Byla jsem tam na profesionální stáži kvůli své škole,“ řekla s tím, že Feri však dal najevo, že je na stáži proto, že dělala modeling. „Byla jsem tam do noci, pořád mi psal a navrhoval, jestli může jít se mnou domů,“ vypověděla.

Poškozené se tehdy zeptala, zda ji sexuálně obtěžuje, přičemž ona odpověděla, že ano. „Další den říkala, že jí něco provedl, ale ne co přesně. To jsem se dozvěděla až z televize,“ pokračovala. Za další dobu jí poškozená vylíčila, že ji Feri napadl. Neřekla však, jak konkrétně. „Přišlo mi, že o tom nechce mluvit.“

Svědkyně rovněž vypověděla, že jí Feri psal tajné zprávy na Facebooku, které následně mizely, a ve kterých jí navrhoval, co mohou po práci dělat. „Zkoušel to na mě skoro každý den, a když jsem odmítla, řekl, že už nemusím chodit,“ dodala s tím, že se snažila na celou událost zapomenout, takže nechtěla nic nahlásit.

„Měla jsem strach, protože stáž byla povinná. Musel mi potvrdit, že jsem ji absolvovala. Každý den mě stresovalo, že mi řekne, že nemusím chodit, a nic mi nepotvrdí,“ svěřila se na dotaz zmocněnkyně poškozených Adély Hořejší. „Byl to neustálý stres, když na vás někdo tlačí a vy nemůžete odmítnout, protože potřebujete dodělat stáž,“ dodala. Nyní už celou věc vidí podle svých slov jinak, než když stáž probíhala a jí bylo dvacet let.

„Všem jsem říkala, ať ho hlavně nevolí, protože vím, jaký je to člověk,“ doplnila také.

Ráno padl návrh o vyloučení Feriho z jejího výslechu, což soudkyně nakonec odmítla. „Z ničeho nevyplývá obava, že by v přítomnosti pana obžalovaného nevypovídala pravdu,“ řekla.

Feri jako důkazy přinesl videa

Odpolední jednání začalo přehráváním videí, které Feri doplnil do důkazních materiálů. Některé záznamy se týkaly poškozené, kterou se měl Feri pokusit znásilnit v kuchyňce ve Sněmovně. „Není možné, aby se to stalo,“ argumentoval Feri na základě videa, kde v dané místnosti mluvil, a poukazoval na jiné rozložení prostor než uvádí poškozená. Dodal také, že se domnívá, že u soudu podala křivou výpověď.

Další videa se týkala také ostatních poškozených a měla ukazovat rozpory v jejich výpovědích. „Ani u jedné znalci nezjistili posttraumatickou stresovou poruchu,“ říkal.

Feri vyjadřoval i k poškozené, která uvedla, že jí hodil do pití neznámou látku a poté na ní vykonal orální sex. „Netrpím žádnou parafilií,“ hájil se Feri s tím, že mu nepřijde atraktivní spát s někým, kdo nereaguje. „Bylo mi devatenáct, byl jsem mladší, mohl jsem napsat něco, co mi nyní přijde trapné,“ dodával Feri s ohledem na konverzace s poškozenou. „Asi měla očekávání, která jsem nenaplnil, to je také důvod k omluvě. Ale nedošlo k žádnému znásilnění,“ opakoval. Tvrdí, že v její výpovědi je nejvíc rozporuplných vyjádření.

První část jednání byla celá neveřejná

Soud nechal během letních měsíců vypracovat znalecké posudky ke dvěma poškozeným, a jednání tak začalo výslechy znalců. Soudkyně Lenka Hájková se kvůli citlivému osobnímu obsahu rozhodla vyloučit veřejnost. „Právo na ochranu jejich soukromí převažuje nad právem veřejnosti účastnit se líčení,“ souhlasila zmocněnkyně poškozených Adéla Hořejší.

Sám Feri před jednáním nebyl příliš sdílný a novinářům a novinářkám opakoval, že se cítí nevinný.

Ferimu hrozí až deset let za mřížemi

Obžaloba viní Feriho ze třech skutků. První bod se týká dívky, která byla podle výpovědi paralyzovaná a nemohla se bránit. Poté ji Feri měl donutit k pohlavnímu styku. Svou nevinu chtěl Feri v únoru dokázat přečtením konverzací a vytisknutými fotografiemi.

Druhé z dívek měl podle obžaloby hodit něco do pití a poté na ní vykonat orální sex. Třetím bodem je pokus o znásilnění nové stážistky v Poslanecké sněmovně v roce 2018. Jeden z případů je pokus o znásilnění nezletilé, tehdy sedmnáctileté dívky. Ferimu tak hrozí až deset let za mřížemi.

U minulých soudních stání se veřejně četla obžaloba a veřejný byl Feriho výslech. Výslechy poškozených a znalců v případu byly bez přístupu médií a veřejnosti. Rozhodla to soudkyně, podle které se projednávaly citlivé detaily. Stejně tak části čtvrtečního přelíčení mohou být neveřejné.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zároveň v květnu odložil řízení, zda exposlanec spáchal přestupek, když v únoru první den u soudu vyzradil jméno svědkyně v této kauze. Na chodbě soudu tehdy před novináři opakovaně jmenoval jednu z žen, jejíž případ policie prověřovala a posléze odložila.

Feri po zveřejnění článku serverem Deník N a portálem A2larm. rezignoval na svůj poslanecký mandát a zrušil účast v parlamentních volbách, ve kterých měl kandidovat za koalici Spolu ze čtvrtého místa pražské kandidátky. Strana TOP 09 jej také vyzvala, aby přerušil své členství, než se kauza prošetří.

Tvrzení, že se dopustil sexuálního násilí, Feri však od začátku odmítal. Připustil ale, že se mohl chovat nevhodně. „Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ napsal na stranickém webu. Obvinění označil za „pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit“ a nařčení ze sexuálního násilí zásadně popřel.

Přečtěte si, co jsme o kauze Dominika Feriho už psali: