Soud rozhodne o trestu pro Feriho. Státní zástupkyně žádá kolem tří let

Soud by měl ve čtvrtek vynést rozsudek nad bývalým poslancem Dominikem Ferim. Ten je obžalovaný ze dvou znásilnění a pokusu, za což mu hrozilo až deset let vězení. Státní zástupkyně navrhla trest kolem tří let, Feriho advokáti žádají úplné zproštění. Přelíčení začíná v devět hodin a už před devátou se v budově Obvodního soudu pro Prahu 3 sešly desítky zástupců médií.