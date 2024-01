Až dvě stě nových tramvají pro Prahu. Budou prostornější, zabrání nehodě

DPP uzavřel s dodavatelem rámcovou smlouvu na nákup 200 tramvají za celkem 16,6 miliardy korun. Z celkového množství se podnik zavázal nakoupit 40 vozů. Cena jedné tramvaje je 83 milionů korun. Zda DPP odebere zbývající vozy, se v budoucnu teprve rozhodne.

„Praha potřebuje nové tramvaje, protože prožíváme tramvajový boom, stavíme nové tramvajové tratě, jenom v minulém roce jsme otevřeli tři nové tratě v celkové délce pět kilometrů. A čeká nás další rozvoj tramvajové sítě,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

Pětičlánková tramvaj bude měřit 31,99 metru na délku a 2,5 metru na šířku. Kapacita vozu bude 243 cestujících, z toho 173 míst bude k stání. Oproti nejmodernějším pražským tramvajím jde o navýšení počtu míst až o 16 procent. Konstrukční rychlost je plánována na 80 kilometrů v hodině. Hmotnost vozu bude 48 tun.

Oproti zatím nejmodernějším vozům Škoda 15T ForCity bude mít nová tramvaj víc prostoru v místech spojujících jednotlivé články, bude kompletně nízkopodlažní a změní se způsob brzdění, který bude plynulejší. Vybavena bude úsporným LED osvětlením a změní se i podoba informačních panelů ve voze. Novinkou bude automatický systém sčítání cestujících.

Nově budou tramvaje vybavené také antikolizním systémem. Ten bude sledovat prostor před tramvají a upozorní řidiče na případnou překážku v cestě. Tramvaj automaticky zastaví, pokud na informaci řidič včas nezareaguje.

Pod prvním a posledním článkem bude otočný podvozek, jeho konstrukce podle obchodního ředitele Škody Transportation Jaromíra Jelínka sníží opotřebení kol. Oproti typu 15T tak nové vozy ujedou větší počet kilometrů. Tramvaj bude nově brzdit až do zastavení motorem a elektrodynamická brzda bude rekuperovat elektrickou energii. Dosud používaná elektromagnetická brzda bude sloužit jako zajišťovací nebo nouzová.

V současné době Škoda Transportation dokončuje detaily a podle prezidenta Regionů CZ&SK a Central East ve Škoda Group Tomáše Ignačáka firma letos v prvním pololetí plánuje začít svařovat karoserii. Na konci letošního roku by pak měl být hotový první testovací vůz. Do provozu by se měla tramvaj dostat poprvé na konci roku 2025.