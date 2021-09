Drahé bydlení plní venkov ‚zelenými vdovami‘. Hromadný exodus z velkých měst má řadu úskalí

Při prohlídce inzerátu to vypadá jako sen. Dům se zahradou a nedalekým lesem, do cukrárny kousek. A co teprve když samostatné stavení na venkově stojí stejně jako třípokojový byt v městském paneláku. Život v satelitech ale může být v mnohém problematický, a to nejen kvůli nešťastnému dojíždění do práce.