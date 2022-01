Drezura pomalu zmizí z cirkusů. Současné generace zvířat se ale nedotkne, bude tak k vidění i další roky

Zákaz drezury se ale nijak nedotkne starších zvířat, ta budou smět ve výcviku pokračovat, jak jsou zvyklá. Třeba v provozu Cirkusu Humberto se norma v blízké době neprojeví.

Nepřirozené cviky

„Máme mláďata, která jsou už i zaregistrovaná. Ta budou v manéžích vystupovat nejméně dalších dvacet let. Konkrétně mojí generace se zákaz drezury nijak nedotkne. Ale jde spíše o princip a o zachování tradice pro další generace,“ řekl serveru Lidovky.cz Hynek Navrátil mladší, ředitel Cirkusu Humberto. Se zákazem drezury se proto cirkusy smířit nechtějí a hodlají proti němu dál bojovat.

„Už nebude moct docházet k výcviku za účelem předvádění triků a veřejného představení. Takové cviky by zvířata ve volné přírodě normálně nedělala,“ řekla serveru Lidovky.cz Anna Bernátková z organizace Svoboda zvířat. Dle ní by zvířata vůbec neměla být v cirkusech. „Oproti chovu v zoologických zahradách, jehož účelem je zachování biodiverzity a ochrana ohrožených druhů, cirkusy chovají zvířata jen pro pobavení a zisk,“ uvedla. S tím však cirkusáci nesouhlasí a tvrdí, že zvířatům, která mnozí berou jako členy své rodiny, dokážou zabezpečit welfare i bohatý program, jaký nemají ani v zoo.

Zákon se vztahuje i na výcvik pro divadelní představení či film. Natočit remake třeba oblíbeného snímku Šest medvědů s Cibulkou tak za pár let půjde jen stěží.

Novela zákona dopadne i na chovatele papoušků, kteří – na rozdíl od sokolníků – nemají legislativní výjimku. „S papoušky se přitom provádí výcvik ve formě her a motivačních cvičení. Jenže zákon to pokládá za drezuru. Ptáci žijí třeba i 50 až 70 let a teď by měli paradoxně sedět někde v kleci či ve voliéře a nikdo by se s nimi neměl bavit,“ řekla serveru Lidovky.cz Magdaléna Žohová, předsedkyně Společnosti Laguna, která pomáhá papouškům v nouzi.

Nuda v kleci

„Provozujeme záchrannou stanici. Některé ptáky bereme na předváděčky, aby živili ty ostatní. Jsou to vybraní ptáci, které cvičení baví, jinak by je k tomu ani nikdo nedonutil,“ řekla Žohová. Tvrdí, že v zavřené kleci se ptáci nudí. Obzvláště teď v zimě, kdy se kvůli chladu nemohou chodit předvádět ven. „I ti zdraví si škubají peří, protože je pro ně otrava, že jim nikdo netleská,“ dodala.

Chovatelé papoušků se scházejí i kvůli volnému létání s papoušky v přírodě. To může sledovat i veřejnost. Chtějí-li majitelé dopřát svým opeřencům tento přirozený pohyb, musejí je nejdřív vycvičit, aby dokázali najít cestu zpátky. I to ale zákon staví „mimo hru“.