Případné změny v návrhu důchodové reformy by Jurečka dělal až v parlamentu

„Případné úpravy by se dělaly až mezi prvním a druhým čtením a ve druhém čtení ve Sněmovně,“ řekl iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí a šéf lidovců Jurečka.

Před schůzkou na Hradě se zástupci ANO, na kterou Jurečku i zástupce opozičního hnutí pozval prezident Petr Pavel, je ale Jurečka spíš skeptický. Moc neočekává, že by se na čtvrteční schůzce se zástupci ANO povedlo najít shodu s opozicí u důchodové reformy.

Vládní pětikoalice počítá se zvyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, s nižším výpočtem nových penzí, se zavedením minimálního důchodu ve výši 20 procent průměrné mzdy či s odpuštěním odvodů 6,5 procenta pracujícím starobním důchodcům a důchodkyním místo navyšování jejich penze za práci navíc.

Ministr také řekl, koho chce na seznamu těžkých profesí s nárokem na předčasnou penzi bez jejího krácení. Mají to být například některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví. „Zedníci, kamnáři, dlaždiči, modeláři, slévači, svářeči... Je to poměrně dlouhý výčet,“ řekl Jurečka.

ANO chce druhý důchodový pilíř se státní garancí spojený s klíčovými investicemi státu

Do důchodového systému, aby mohl fungovat, se ale podle ANO musí najít i nové příjmy. Na důchod by si tak podle něj budoucí penzisté mohli částečně šetřit ve fondu se státní garancí, který by investoval do nových jaderných bloků či výstavby vysokorychlostních tratí.

„Investiční pilíř se státní garancí spojený s klíčovými státními investicemi, to je jeden z klíčových kroků, který se bude muset udělat,“ prozradil iDNES.cz už v polovině března šéf stínové vlády ANO Karel Havlíček.

„Čeká nás poměrně velká investice v řádu co nový jaderný blok, to 200 miliard, a když to vynásobíme, tak máme, já nevím, třeba 800 miliard korun, které se budou muset proinvestovat průběžně,“ řekl Havlíček.

„Jestliže se stát rozhodne budovat zde jádro, budovat zde vysokorychlostní tratě, tak se jedná o 2 biliony korun, ze kterých v časové hodnotě peněz, to znamená, co se bude splácet dále, budou 4 biliony,“ upozornil. Hovořil o tom, jak ve Sněmovně, tak po jednání s prezidentem Petrem Pavlem.

„Jestliže si máte někde sehnat skoro bilion korun, tak v danou chvíli to budou drahé peníze. A proč by stát měl platit úrokové sazby bankám, nějakým finančním institucím, když může využít zdroje našich lidí a ti budou mít za prvé dobře zhodnocené ty peníze a za další mají jistotu, že o ty peníze nepřijdou, protože stát je spolehlivým dlužníkem, je tady jasná garance,“ popsal představu opozičního ANO místopředseda Sněmovny a předseda stínové vlády.

U investičního pilíře, který bude garantovaný státem a který by byl spojeným i vysokorychlostních tratí či jiných klíčových státních investic, se podle Havlíčka hnutí inspirovalo ve skandinávských zemích.

Politici ANO už řekli, že když vláda Petra Fialy prosadí jen svými hlasy vlastní představu důchodové reformy bez dohody s opozicí, nebude se její podobou cítit vázána a po převzetí vlády by mohla některé kroky současné pětikoalice zrušit.

Na Hradě se dnes s prezidentem sejdou kromě Marian Jurečky za ANO jeho místopředseda Karel Havlíček, šéfka poslanců Alena Schillerová a poslanec Aleš Juchelka.