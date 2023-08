Elektrokoloběžky budou mít vyhrazené stání, Praha 1 začne vybírat poplatek

Radní Vojtěch Ryvola uvedl, že se na parkování elektrokoloběžek dohodl se všemi čtyřmi provozovateli, kterými jsou Lime, Bolt, Nextbike a Rekola.

Největší kritice čelí provozovatelé elektrokoloběžek Lime a Bolt, jejichž zákazníci často vozítka nechávají uprostřed chodníků nebo na jiných nevhodných místech. To je dáno tím, že nyní je možné elektrokoloběžky zanechat kdekoliv v provozovateli určených zónách.

To by se mělo od září změnit. Radnice již podle Ryvoly vybudovala asi 40 vyznačených míst pro odložení vozítek a do konce prázdnin by jich mělo být 70. Většina z nich bude v takzvaných dopravních stínech u přechodů pro chodce. Dalších asi 70 míst bude podle radního takzvaně virtuálních, tedy bez značení na místech, kde koloběžky nebudou překážet.

Ryvola dodal, že radnice se snaží při výběru míst nezabírat parkovací místa a cílem není ani koloběžky a jiné sdílené dopravní prostředky z centra úplně vykázat, protože stále představují ekologickou alternativu k autům. „Nešlo mi o likvidaci kol a koloběžek, šlo mi o to dát tomu jasný řád a pořádek,“ řekl.

Dodal, že jde o ústní dohodu, protože v minulosti se různá memoranda stejně ukázala jako nevymahatelná. „Pro mě je důležitější, aby to fungovalo, než aby to bylo někde na papíře,“ řekl.

Měsíční poplatky za kola a koloběžky

Nyní podle něj v centru města v sezoně jezdí asi 2 500 koloběžek, v případě respektování dohody by se toto číslo snížilo na asi 1 500. I s tím podle něj provozovatelé souhlasili. Jako další krok pak chce radní začít vybírat poplatek 25 korun měsíčně za jednu koloběžku či kolo.

Dalším problémem s koloběžkami v centru je nebezpečná jízda některých jejich uživatelů, kteří mohou na chodnících ohrožovat chodce.

Součástí dohody s provozovateli proto podle radního je i to, že od září bude na řídítkách všech vozítek výrazný nápis, že jízda po chodníku je zakázaná. Na problém se podle něj zaměřují i strážníci, kteří za jízdu na chodníku rozdávají čím dál více pokut.

Podobnou dohodu ohledně parkování koloběžek pouze na vyhrazeném místě v minulosti s provozovateli uzavřela i Praha 2. Radní pro dopravu městských částí Prahy 1 až 10 také podle Ryvoly na společné schůzce požádali náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o přípravu dohody, která by stejný systém zakotvila v celém městě.