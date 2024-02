Dukovany končí s ruským palivem, už letos ho nově dodá Westinghouse

Už tento rok (2024) dodá Westinghouse nové palivo pro české jaderné elektrárny. Nejdříve do Dukovan. V roce 2025 i do Temelína. foto: ČEZ

Už na konci letošního roku by měla do Jaderné elektrárny Dukovany dorazit první dodávka paliva od americké společnosti Westinghouse. O několik měsíců později začne firma zavážet palivo také do Jaderné elektrárny Temelín. Nahradí tak stávající palivo od firmy TVEL z ruského státního holdingu Rosatom.