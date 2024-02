Kandidátku ANO do europarlamentu povede Dostálová. Vysílají Nagyovou

Volby do Evropského parlamentu zřejmě znají své kandidáty z hnutí ANO. První místo obsadila bývalá ministryně Dostálová. Druhé místo obsadí poslanec Jaroslav Bžoch, na třetím místě bude dosavadní europoslanec Ondřej Knotek. Páté místo kandidáty by mělo patřit Janě Nagyové, která je obviněna v dotační kauze Čapí hnízdo. Výbor hnutí kandidátku schvaluje korespondenčně do úterý a proti navrženému pořadí se dosud nikdo nevyslovil.