O eurokomisaři rozhodne i vývoj na domácí scéně, říká lídryně STAN do voleb Nerudová. Kolik chce pro hnutí mandátů?

Lidovky.cz: Premiér Petr Fiala často opakuje, že je nutné vyslat za Českou republiku na pozici eurokomisaře takovou osobnost, která Evropskou unii velmi dobře zná a oni zde zase znají ji. Jen tehdy prý máme šanci na silnější portfolio, které jsme doposud neměli. Není to svým způsobem vymezování se vůči vám – náznak, že takovou šanci nemáte? Protože vy jste kandidátka STAN a hnutí má podle nepsané dohody z období vzniku vládní pětikoalice v ČR právo někoho navrhnout...

To je velmi předčasná otázka. Nejdříve proběhnou volby do Evropského parlamentu, které mohou rozdat karty úplně jinak. A zřejmě se tak i stane. Zjevně se také přeskupí síly, co se frakcí v EP týče. A v neposlední řadě proběhne i změna na domácí politické scéně v závislosti na tom, kolik ten který subjekt získá mandátu.

Takže nyní bychom neměli vést debatu o osobnostech, ale o tom, jaké portfolio si pro sebe ČR představuje. Jestli tím silným by byla oblast vnitřního trhu, hospodářství či případně úplně nová oblast, která podle mě teprve vznikne. A to sice prosazování Green Dealu s ohledem na ekonomické dopady. Více k tomu nyní říci nechci.