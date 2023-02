Lidovky.cz: Jaké byly vaše první dojmy ve volebním štábu, když jste zjistila, že váš manžel vyhrál prezidentské volby?

Bylo tam všude tak rušno, že jsem nejdřív nevěděla, jestli je to dobře nebo ne. Přestože nebyly ještě sečtené úplně všechny hlasy, všichni kolem už začali slavit. I když už to bylo jasné, stejně jsem tomu nějak nemohla uvěřit. Přišlo mi neskutečné, že se to podařilo. Viděla jsem to společné úsilí všech lidiček kolem, jejich a náš úspěch navzdory spoustě nepěkných věcí, které se děly kolem.