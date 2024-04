Česko možná zachrání léky z Ukrajiny. Mohou utlumit enormní závislost na Číně, říká expert

„Jakmile se na asijském kontinentu něco stane – například pokud výrobu omezí čínský lockdown nebo se tam zkomplikuje doprava –, máme problém. Chybějící medikamenty prakticky není čím nahradit,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz expert na léčiva a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Josef Suchopár.

Evropa už proto řeší, co s tím. A jednu cestu našla: část léků pro Evropu by mohla v budoucnu vyrábět právě Ukrajina. Podle náměstka českého ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka to zaznělo na schůzi, kterou nedávno svolal podvýbor Evropského parlamentu pro veřejné zdraví. Ukrajina by sem mohla dodávat antibiotika, léky na ředění krve či na cukrovku. Právě takové medikamenty se na jejím území vyrábějí a právě u takových léků výrobci v posledních měsících hlásili po Evropě výpadky.

Třeba v českých lékárnách chybí aktuálně lék Ospen či Abaktal na infekce, Betamed na tlak nebo Metformin Teva na diabetes.

Josef Suchopár, expert na léčiva a někdejší náměstek ministra zdravotnictví.

Ukrajina má totiž podle odborníků obrovský potenciál – na jejím území působí desítky farmafirem. „V těch se navíc vyrábí řada medikamentů, a to velmi levně,“ potvrzuje i Suchopár.

Jde podle něj především o generika – tedy kopie originálních přípravků, kterým už vypršela patentová ochrana. „Do budoucna by se mohly tyto léky dovážet i k nám,“ říká. Česku i Evropě by to podle něj pomohlo, utlumilo by to tuzemskou závislost na dodávkách léčiv z Asie. „Z nového ukrajinského zdroje by se také mohly – samozřejmě po řádné registraci těchto léčiv – doplňovat i zásoby evropských lékáren při výpadcích,“ doplňuje.

Evropa už proto s Ukrajinou jedná, podle náměstka Dvořáčka to má na starosti evropský Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). Podle Suchopára si ale na první ukrajinské krabičky ještě chvíli počkáme. „Každý výrobce, který chce vstoupit na evropský trh, musí nejprve splnit přísné normy a řadu požadavků,“ uvádí.

Lidovky.cz: Ukrajina už nebude jen obilnicí Evropy. Na jedné z posledních schůzí podvýboru Evropského parlamentu pro veřejné zdraví zaznělo, že by měla kontinent zásobovat také léčivy. Je to reálné?

Ano. Na Ukrajině se léky běžně vyrábějí, stojí tam dokonce desítky výrobních podniků. Ty produkují řadu medikamentů. Doposud si je Ukrajina vyráběla zejména pro svou vlastní potřebu, to se ale v budoucnu změní. Nedávno se totiž stala kandidátem na vstup do Evropské unie, takže je více než pravděpodobné, že je časem bude dodávat i do unijních zemí. Jednání na toto téma už čile probíhají.

Lidovky.cz: Jak jsou daleko?

Určitě to není tak, že by se sem začaly ukrajinské léky vozit hned za pár měsíců. K jejich vstupu na evropský trh je nezbytná jistá příprava, která přitom není vůbec jednoduchá. Ukrajinští výrobci totiž budou muset nejprve splnit přísné normy, které Evropská unie po všech takových dodavatelích požaduje.