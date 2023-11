Na demonstraci měla triko s rokem a místem masakru Izraelců, případ šetří policie

Kriminalisté se zabývají případem ženy, která měla na středeční demonstraci v Praze na sobě triko s nápisem, který mohl odkazovat na mnichovskou olympiádu v roce 1972. Policie to uvedla ve čtvrtek na síti X. Olympiáda se zapsala do historie jako dějiště tragické události, a to teroristického útoku palestinských extremistů, který vyústil ve smrt pěti sportovců z Izraele a šesti dalších členů izraelské výpravy.