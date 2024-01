Vánoce byly chudší, lidé šetří kvůli inflaci. Zdražení přijde na začátku roku

„Pětadvacet procent nejchudších pražských domácností bude mít letos problémy finančně vyjít. Řada z těchto domácností si připomněla Vánoce jen symbolicky, případně je vůbec neslavila,“ říká ekonom Lukáš Kovanda a dále zdůrazňuje, že nikdy od roku 1993 nebyli obyvatelé Prahy v takové míře postiženi ekonomickou nesnází jako v uplynulých dvou letech.

„Inflace mimořádně snížila kupní sílu pražských domácností, ukousla jim nejvyšší díl úspor a příjmů v celé historii České republiky. V roce 2022 ještě mohly své chudnutí překrýt úsporami z doby covidu, ale loni už byly chudší domácnosti finančně zcela vyždímané,“ dodává Kovanda.

Ekonomický tlak přinutil občany omezit výdaje a začít mnohem více šetřit. Nápadné snížení nákupní aktivity se podle ekonomů projevilo nejen v nižších částkách vydaných na potraviny, ale i na oděvy, obuv, potřeby pro domácnost, hračky, elektroniku i na nábytek.

„Obchody plné lidí jsou matoucí. Lidé tam pochopitelně jdou, i když tam třeba nic nekoupí nebo toho koupí méně než v minulých letech,“ říká Kovanda. Podobné podmínky očekává i na letošní Vánoce. „Zlepšení se dočkáme až v roce 2025,“ domnívá se Kovanda.

V letošním roce by se ale podle ekonomů měla spotřeba domácností mírně oživit. „Růst cen byl doposud vyšší než nárůst nominálních mezd. To by se nyní mělo otočit, což podpoří spotřebitelskou poptávku,“ tvrdí ekonom Petr Sklenář.

Také prezident svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza počítá s tím, že lidé začnou opět více utrácet. „Musí ale od politiků slyšet, že jsme krizi zvládli a že se pomalu vracíme do normálu. Zatím slyší spíše to, jak je pořád špatně,“ říká Prouza.

Meziročně ceny mohou i klesat

Podle ekonomů a SOCR se někteří dodavatelé chystají zdražovat až o 10 procent. „Energetický regulační úřad přišel na konci roku 2023 pro řadu podniků se šokující zprávou, že regulovaná složka energií, zejména elektřiny, poroste mnohem více, než podniky očekávaly. Zdražování by tak mohlo být nyní začátkem roku výraznější, než jsme předpokládali,“ vysvětluje Kovanda.

Konkurence mezi obchody bude dál tlačit na snižování cen, i když se to některým českým potravinářům nelíbí. Tomáš Prouza prezident SOCR

I s cenovým nárazem v prvních měsících se má podle odborníků oslovených redakcí MF DNES inflace celoročně pohybovat okolo tří procent. Od 1. ledna se podle Prouzy do cen potravin promítlo také snížení DPH z 15 na 12 procent.

Podle něj hodně obchodů dokonce na úkor svých marží zatím nezdražilo nápoje, které naopak poskočily do vyšší sazby DPH. Konkurence mezi obchody by podle Prouzy měla dál působit na snižování cen.

„Pokud chce vláda další pokles cen potravin podpořit, musí ministerstvo zemědělství zrušit umělé bariéry omezující šanci dovážet potraviny ze zahraničí. Je také potřeba místo vyhazování miliard korun na neefektivní provozní dotace velkozemědělcům nastavit jasné podmínky investiční podpory, která musí prokazatelně přinést nižší ceny a vyšší kvalitu potravin,“ hodnotí Prouza.

Celkově bude podle ekonomů v roce 2024 vývoj cen utlumený a v meziročním srovnání může i klesat. Velké zdražování potravin už neočekávají.

Pocitově je inflace vyšší

Podle průzkumu ČNB lidé ekonomickou krizi stále silně vnímají a v průměru odhadovali aktuální inflaci na 27 procent, přestože byla čtyřikrát nižší.

Podle ekonomů je to především kvůli setrvačnosti mysli na nové podněty. Dalším důvodem je fakt, že lidé nejsou každodenně konfrontováni s novými čísly a předpokládají stejnou inflaci, jaká byla před rokem. „Myslím, že až v příštím roce uvidíme, že ceny nestoupají, ale v některých případech dokonce klesají, očekávání obyvatel ohledně inflačního vývoje nebudou tak nadsazená,“ komentuje Kovanda.

Pražané byli oproti zbytku republiky optimističtější. Vnímaná inflace ve městech nad 100 tisíc obyvatel byla o 2,5 procentního bodu nižší než v obcích pod 1 000 obyvatel.

„Optimismus v Praze je dán vyšší vzdělaností i skladbou pražské ekonomiky, která mnohem víc stojí na službách a lépe placené práci než zbytek republiky, takže se tady lidé mají v průměru o něco lépe,“ uzavírá Prouza.