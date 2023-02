Fanoušci FK Pardubice v transu, na nový stadion se po 54 letech vrací liga

16. červen 1969. VCHZ Pardubice vs. Slovan Bratislava 0:0. Utkání sledovalo 8400 fanoušků. Výsledek znamenal sestup východočeského klubu.

To jsou fakta posledního fotbalového prvoligového zápasu, který se hrál na území města Pardubice.

A dnes, po téměř 54 letech, přichází obnovená premiéra. A opět proti týmu, který cílí na titul. Do CFIG Areny, jak se nový stadion pro fotbalové zápasy jmenuje, přijede Slavia Praha.

„Máme beznadějně vyprodáno. Naplnili bychom klidně dvojnásobnou kapacitu. Je to velký blázinec, první zápas na novém stadionu a hned přijede Slavia,“ uvedl tiskový mluvčí FK Pardubice Radek Klier, podle kterého 4600 sedadel v sobotu večer ani náhodou stačit nebude. Tisíce lidí tak musí premiéru stánku za zhruba 400 milionů korun sledovat jen v televizi.

A nechybělo moc a dnes na fotbal v Pardubicích nešel nikdo. Oprava stadionu totiž gradovala do posledních hodin před výkopem. „Stál jsem na stadionu zhruba před třemi týdny a říkal jsem jediné: to se nemůže stihnout. Kdyby se první jarní kolo hrálo doma, tak jsme to nedali,“ přiznal primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Hodně se ulevilo i lidem ze stavební firmy Porr, která pro město stadion z roku 1931 opravovala. „Byly to ohromné nervy. Složitá jednání. Často jsme se tady se zástupci klubu i města hádali, párkrát jsme se neshodli, ale výsledek je, myslím, hodně dobrý,“ uvedl Dušan Čížek, člen představenstva firmy Porr.

Podle něj město udělalo dobře, že stadion nechalo opravit formou Design-Build. Kdyby to tak nebylo, tak by na konci této sezony Pardubice administrativně spadly do druhé ligy, protože by nesplnily podmínku FAČR mít vlastní stadion do tří let od postupu do nejvyšší soutěže.

„Díky tomu má město nejen nižší cenu, ale zároveň získalo stadion podstatně rychleji než při běžně používaném zadání, a to minimálně o rok. Stadion otvíráme 21 měsíců od podpisu smlouvy,“ dodal Čížek.

Z podoby stadionu byl na jeho slavnostním otevření dojatý i architekt Miroslav Řepa. Právě jeho otec Karel téměř před sto lety stadion projektoval. „Myslím, že kouká na nás seshora a je spokojený. On vždy, stejně jako já, dbal na detaily, a ty se podařilo uchovat. Já jsem ročník 1930, stadion pak 1931. Jsem rád, že jsem se dožil jeho opravy. Jsem také šťastný, že areál vypadá o moc lépe než na prvních zveřejněných studiích,“ řekl Miroslav Řepa.

Šéf Slavie Tvrdík: Klec pro fanoušky hostů je nedůstojná

Ovšem stadion se zdaleka nelíbí všem. Hodně nahlas se proti němu ozvali zástupci Slavie Praha. Konkrétně šéf klubu Jaroslav Tvrdík má velký problém s tím, jak vypadá sektor pro fanoušky hostů.

„Smutné a nedůstojné,“ napsal na Twitter bývalý ministr obrany za ČSSD a rozpoutal na sítích lavinu příspěvků, která se zástupcům FK Pardubice rozhodně nemohla líbit. Podle sportovního ředitele klubu Víta Zavřela vypadá sektor jako klec v ZOO proto, aby stadion prošel kolaudací a certifikací.

„Zákazy, klece, těžkooděnci, to není řešení. Český fotbal potřebuje dialog a hledání řešení všech jeho stakeholderů, ke kterým patří i fanoušci,“ řekl k tomu Tvrdík, který chce dnes přímo ze zmíněné tribuny sledovat duel s příznivci jeho klubu. A do klece pozval i zástupce FK Pardubic a firmy Porr. Dá se však počítat s tím, že ti dají přednost luxusní VIP tribuně.

Podívejte se, jak vypadá nový stadion Arnošta Košťála v Pardubicích: