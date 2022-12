Akta uložená v Archivu bezpečnostních složek hovoří například o zálibě generála Petra Pavla v jazycích, o tom, co by měl zlepšit v rámci docházení do postgraduálního kurzu spadajícího pod Zpravodajskou správu Generálního štábu, i o tom, že Pavlova angažovanost v rámci struktur KSČ – byl i předsedou základní organizace – nemusela mít zcela marginální význam.