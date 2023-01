Generální ředitel ČT Dvořák se mezi svátky zranil na lyžích, zlomil si pánev

Dvořák je ve vedení České televize již 12 let. S informací přišel v sobotu ráno deník Blesk.cz.

Dvořák se v uplynulém týdnu již nezúčastnil jednání Rady ČT, na kterém se řešila kauza s Markem Wollnerem ohledně sexuálního obtěžování a bossingu. Stanovisko generálního ředitele, že nic nenasvědčuje tomu, že by Wollner spáchal trestný čin, proto radním tlumočil šéf komunikace České televize Vít Kolář.

Wollner poté v pátek oznámil, že z televize odchází. Učinil to na základně vzájemné dohody se zaměstnavatelem. Obě strany to považují za krok ke stabilizaci situace v ČT. „Bylo to vzájemné a teď si potřebuji především odpočinout, dlužím to i své rodině, která byla pod nesmírným tlakem. Pak se uvidí,“ uvedl pro server iDNES.cz Marek Wollner.

„Tento krok je výsledkem vzájemné dohody, náročné pro obě strany,“ uvedla televize ve svém tiskovém prohlášení.