GIBS stále vyšetřuje zásah na fakultě. Žádného policistu zatím stíhat nebude

Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy 21. prosince přišlo o život 14 lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu. Výbor se ve čtvrtek vrátil k projednávání policejního zásahu, které zahájil v lednu. Policejní prezident Martin Vondrášek v úvodu projednávání zdůraznil, že policie od počátku zveřejňuje maximum informací, aktuálně žádnou novou nemá.

GIBS je podle Hendrycha zhruba ve třetině či polovině svého šetření, dokončit ho chce do dvou až tří měsíců. „Zatím jsme nezjistili skutečnosti, který by nám dávaly podezření či zjištění, že došlo ke spáchání trestného činu příslušníkem policie,“ řekl. Inspekce nezahájila žádné trestní řízení. GIBS podle Hendrycha vyhodnocuje tisíc stran dokumentů či kamerové záznamy, kterých je asi 100 GB.

Opozičním poslancům vadilo, že jim policie nechce poskytnout zprávu úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím ji podle Vondráška v nejbližší době dostanou některá média. Z větší části však policie žádosti zamítla, zpráva bude proto v těchto částech začerněná.

Vondrášek zdůraznil, že pokračuje šetření GIBS a trestní řízení v případu samotné střelby, kde si právo informovat veřejnost vyhradilo státní zastupitelství. Dokument obsahuje celou řadu informací, které mají přímý dopad na pokračující trestní řízení. „Jsem přesvědčen o tom, že pokud bych ji jinak poskytl, porušil bych rozhodnutí státního zástupce i trestní řád,“ uvedl.

Podle šéfa výboru Pavla Žáčka (ODS) se většina členů výboru ztotožnila se stanoviskem policejního prezidenta, že poslanci do dokumentu nyní nahlédnout nemůžou. Poslanci ve čtvrtek zásah na FF UK probírali s Vondráškem a Hendrychem více než hodinu za zavřenými dveřmi. Podle Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) ale nebyl důvod jednání uzavřít. „Já se několikrát zeptala, co jsme se dozvěděli takového, že by to muselo být v neveřejném režimu,“ uvedla. Nedozvěděla se ani to, proč nemůže dostat k dispozici zprávu vnitřní kontroly, dodala. Výbor se k zásahu na FF UK ještě vrátí.

Vnitřní kontrola policie v lednu ve své zprávě uvedla, že policisté při zásahu i při předchozím pátrání po podezřelém postupovali správně, lepší měla být ale krizová komunikace se zástupci školy. Při pátrání po studentovi kvůli jeho možným sebevražedným úmyslům neinformovali vedení fakulty, ale jen přítomné zaměstnance školy.