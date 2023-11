Havlíček varuje před peklem. Peníze na pomoc s energiemi vláda utratila, říká

Ve Sněmovně proběhne mimořádná schůze k nárůstu cen energií v příštím roce. Dopředu jste avizovali, že koalici uděláte peklo.Jak bude jednání vypadat?

Já nadcházející schůzi beru věcně tak, že se musí dát konečně argumenty na stůl. Vláda totiž zatím kromě té nechvalně slavné tiskové konference, kdy si stoupla a bagatelizovala nárůst regulované složky o více než sedmdesát procent s tím, že to poroste jen o jednotky procent, neudělala nic. Nepředložila jedinou analýzu, neukázala žádné skupiny zákazníků, jak to na ně dopadne.

A to peklo, které jste slibovali, bude vypadat jak?

My ale nechceme koalici udělat peklo přímo na této schůzi. To by přišlo až ve chvíli, kdy by skončila fiaskem.

To znamená?

Že by pokračoval styl komunikace vlády a la ta zmíněná tisková konference. Jinými slovy, že by vám třeba vůbec nedala možnost diskutovat? To si vůbec nedovedu představit, že by koalice udělala. V současné době, kdy vláda svými kroky znervóznila celou Českou republiku, kdy lidé vůbec netuší, co je čeká v příštím roce, a vláda jim není schopna vysvětlit vůbec nic, ani to, co je regulovaná složka, tak kdyby nám k tomu neotevřela ve Sněmovně diskusi, tak to bych pokládal za zatím asi nejvyšší vrchol arogance celé této vládní koalice.

Jak dlouhé jednání očekáváte? Před každou mimořádnou schůzí se zmiňují i spacáky, máte je připravené také tentokrát?

Pokud se schůze férově otevře, nebudeme obstruovat. Budeme věcní. Nebude nás ani tolik vystupovat. Ukážeme současný stav, máme k tomu analýzy, nabídneme řešení, jak se ještě lze vyhnout totální blamáži této vlády, abychom se nestali jedinou zemí v Evropě, kde porostou ceny energií z už tak takřka nejvyšších cen, které jsou v Evropě, zatímco v jiných zemích budou ceny klesat.

Ano, před časem jste zmínil, že přijdete minimálně se dvěma návrhy řešení. Co v nich bude?

Těch návrhů je nakonec dokonce víc. Třeba to, že vláda má na krytí plateb za regulované složky řadu zdrojů. Jsou to výnosy z emisních povolenek, které jsou výrazně vyšší, než jak byly plánované. Čili jenom z toho, co je navíc díky extrémně vysokým cenám emisních povolenek, což se projevilo v cenách průmyslového zboží a tak dále, může vláda na snížení nárůstu cen energií pustit.

Vláda ale oponuje, že nemůže, protože jí to nedovolí Evropská komise.

Ale vždyť vláda doposud nepřijala danou evropskou směrnici, tudíž pro nás stále platí naše zákony. Takže není pravda, že vláda to nemůže udělat. Může. Konečně by tedy měla říct, proč to udělat nechce. Protože už ty peníze utratila. Ano, ty peníze, které přišly za emisní povolenky díky extrémně vysokým cenám mimo jiné, tak ty už jsou dávno pryč. Teď bychom se měli pobavit, kam šly.

Vy to víte?

Asi všichni máme představu, jak vláda hospodaří. Třeba čtyřicet miliard korun navíc chce dát do obrany, kde to v příštím roce nejsou schopni ani utratit. Takže tyto peníze budou buď neefektivně utracené, nebo se nakonec přehodí do dalšího roku. Teď je ale důležité, že vláda sahá na peníze, které mohly posloužit ke snížení nárůstu cen energií.

To je podle vás jediný důvod, proč vláda odmítá pomoci lidem s energiemi?

Myslím si, že tam jsou ještě dva důvody. První je ten, kdy chce šetřit na rozpočtu, nicméně nešetří tím způsobem, jak by si všichni představovali, tedy že se sníží výdaje na úřadech a podobně. A druhý je ten, že se nechce do té samé situace dostat za rok, protože v roce 2025 nás budou čekat volby do Sněmovny. A to se jakékoliv zdražování hodit nebude.

Slovům premiéra Petra Fialy, že ceny energií příští rok vzrostou maximálně o jednotky procent, nevěříte?

To je cílená lež. Neříká celou pravdu a bylo by konečně fér říct, jak to bude.

Tak to udělejte vy, pokud to víte...

My jsme si samozřejmě propočty nechali udělat, i když nemáme stovky nebo tisíce úředníků, jako má vláda. Takže: u čtyřiceti procent domácností to skutečně budou jednotky procent, pokud bereme celkovou cenu. U pětačtyřiceti procent to už ale budou nízké desítky procent, což je skupina, kde lidé měli cenu buď těsně pod stropem, anebo fixovali v roce 2022. A pokud bych naše propočty vztáhl i na ty, kteří fixovali v roce 2021, tak to je přibližně patnáct procent domácností, a těm to poroste o vyšší desítky procent, což znamená, že v určité fázi to bude třeba i přes sedmdesát procent podle toho, u koho měli cenu zafixovanou. Sama tedy vidíte, že to nejsou jednotky procent. V průměru to jsou třeba i nízké desítky procent, ale tak to má premiér říct. A pozor, máme tu ještě skupinu firem. Těm to poroste třeba i o dvoj- nebo trojnásobek.

Vládní koalice má ve Sněmovně většinu sto osmi hlasů. Proč si myslíte, že by měla vaše návrhy vyslyšet?

Ale tady nejde o nás. My jsme pouze zprostředkovatelé mezi většinou obyvatel v České republice, kteří na to mají podobný názor. Nehledě na to, že už i někteří vládní fanoušci se dostávají do situace, kdy jim z kroků vlády padá brada. Vláda totiž nevysvětluje, co se chystá, lže jim a neplní sliby, které jim před volbami dala.

Pokud ve Sněmovně neuspějete, půjdete se svými návrhy třeba i za prezidentem Petrem Pavlem?

Půjdeme. Budeme zkoušet úplně všechno. Mimochodem my s ním budeme mít jednání k důchodové reformě v příštím týdnu. Jsem připraven tam otevřít i tento problém, pokud nebude žádná shoda ve Sněmovně, a říct mu k tomu náš názor.

Vraťme se ještě k peklu, kterého by se vládní koalice měla dočkat, pokud mimořádná schůze k energiím skončí fiaskem. Jak bude vypadat?

My neskrýváme, co bychom do toho chtěli dostat. Tady jsou poslanci i z pětikoalice, kteří jsou zvoleni svými voliči a mají jim skládat své účty. A jestliže oni se teď postaví k cenám energií způsobem, že podporují kroky vlády, no tak nechť to jejich voliči vidí a nechť oni udělají to peklo. To peklo je jednoduché – příště je nebudou volit. Proto my vyvoláváme i hlasování o nedůvěře, aby i voliči pětikoalice viděli, jak se staví vláda k problémům. My tušíme, že nám to nevyjde, že si to koalice prohlasuje, ale nechť si vládní poslanci stoupnou a řeknou, že to vláda dělá dobře. Vím bezpečně, že celá řada voličů pětikoalice už toho má plné kecky.

V souvislosti s vládní politikou se chystají na 27. listopadu protesty. Podpoří je i hnutí ANO?

Podpoříme, jsme v kontaktu s odbory.