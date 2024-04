„Není podstatné být vidět, ale mít výsledky.“ Politici reagují na konec ministryně

Premiér Petr Fiala byl o demisi informován samotnou ministryní v minulých dnech, její práci ve vládě ocenil. „Paní ministryni se podařilo řadu věcí výrazně posunout dopředu, např. v oblasti propojení výzkumu s praxí, a já ji za to děkuji,“ uvedl pro ČT. Fiala by chtěl mít o nástupci jasno příští týden.

Předseda KDU- ČSL Marian Jurečka také ocenil práci ministryně Langšádlové a zmínil i její úspěchy. „Společně jsme připravili konkrétní návrhy pomoci pro mladé lidi, studenty vysokých škol a pro mladé vědecké pracovníky při sladění rodinného s pracovním životem. Například změny v oblasti čerpání rodičovského příspěvku,“ uvedl pro portál iDNES.cz.

Ministr vnitra Vít Rakušan podle svých slov o demisi dříve nevěděl, s vyjádřením počká až na sdělení koaličních partnerů.

Za práci na ministerstvo Heleně Langšádlové poděkoval ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Právě ve vědě leží naše budoucnost a lepší zítřky. Je zásadní, abychom si jako vláda uvědomovali, že bez podpory této sféry nebude docházet k pokroku a jako společnost ustrneme na místě,“ řekl.

Zhodnotil i spolupráci s ministryní. „Spolupracovali jsme na několika úspěšných projektech, jako je rozvoj kvantových technologií, který je klíčový pro technologický rozvoj ČR a pro zajištění našich informací a dat,“ řekl redakci iDNES.cz Bartoš.

Práci ministryně ocenil i poslanec Ivo Vondrák. „Podle mého názoru si paní Langšádlová v tomto těžkém rezortu nevedla špatně. Pro mě osobně byla její práce pozitivním překvapením. Takže bych jí touto cestou chtěl za tuto práci poděkovat, uvedl na sociální síti X.

„Děkuji Heleně Langšádlové za nastartované projekty v oblasti výzkumu, které je teď potřeba dotáhnout. Osobně si nemyslím, že každý politik musí být vidět, proč bychom měli koukat na tolik lidí. Podstatné je, jak dělá svoji práci a jaké má výsledky. Je nezbytné, aby věda, výzkum a osvěta proti dezinformacím zůstaly mezi prioritami naší vlády,“ řekl k demisi poslanec Jakub Michálek (Piráti).

Někteří politici odchod ministryně vnímali jako dobrou věc. „K odchodu paní Langšádlové z postu ministryně pro vědu a výzkum můžu říct jediné – včera bylo pozdě! Nezvládala svůj rezort a nedokázala pro vědu a výzkum zajistit dostatečné prostředky – a to se vláda zaklínala, že je financování vědy její prioritou,“ řekla Daniela Ostrá, místopředsedkyně SOCDEM. Ostrá doufá, že Langšádlovou výměna ministrů neskončí, podle jejích slov by výměny potřebovaly i další resorty.

Podle vyjádření opozičního hnutí ANO je rezignace Langšádlové logickým krokem, post ministra pro vědu, výzkum a inovace by zrušilo. „Současná vláda vytvořila tři nová ministerstva. My jsme doporučovali, aby si to pod sebe vzal sám pan premiér. Paní ministryni se nepodařilo tento rezort dobře financovat, tato vláda vědu totálně zabila,“ uvedl na tiskové konferenci ve čtvrtek místopředseda strany Karel Havlíček.

Demisi oznámilo TOP 09. „Předsednictvo TOP 09 děkuje ministryni pro vědu, výzkum a inovace Heleně Langšádlové za její dosavadní cennou práci a bere na vědomí její rozhodnutí podat demisi na post ministryně vlády České republiky,“ uvedli.