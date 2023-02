Na Hradě končí protokolář Kruliš a šéf sekretariátu Hlinovský

Kruliš chce po odchodu z Hradu dál působit ve výkonné funkci, v níž by uplatnil, co umí. Řekl to již dříve v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Nebavili jsme se o žádné takové nabídce,“ řekl Kruliš k informacím, že guvernér centrální banky Aleš Michl si ho vybral za šéfa své kanceláře, což nepřímo potvrdil i Zeman. Kruliš uvedl, že ve svém věku by rád zůstal ve výkonné funkci a bude si hledat práci, kde bude mít odpovědnost a uplatní to, co umí.

Odmítl názory, že by jeho nové působení byla „trafika“ za jeho práci pro dosluhujícího prezidenta. Nelíbí se mu současná móda „inkvizice“ ničící všechny, kteří pracovali v kanceláři prezidenta republiky.

Protokolář organizuje výjezdy i návštěvy

Odbor protokolu má na starosti, aby všechny části programu prezidenta Zemana dokonale ladily a vše probíhalo bez problému. Je součástí Kanceláře prezidenta republiky, kterou vede Vratislav Mynář. Vladimír Kruliš nastoupil na odbor ke konci jara roku 2014, kdy za protokol zodpovídal Jindřich Forejt.

Vedoucí protokolu také organizuje prezidentovy výjezdy jak v rámci České republiky tak i do zahraničí. Vyjednává program, ubytování a průběh návštěvy prezidenta v zahraničí. Domlouvá také státní návštěvy, které na Hrad přijíždí z ciziny.

Setkání mluvčích

Jiří Ovčáček se ve čtvrtek setkal s mluvčí nově zvoleného prezidenta Markétou Řehákovou. Pro DVTV paní Řeháková prozradila pár informací k jejich setkání. „Říkal mi, že by byl rád, kdybych twitterový účet @PREZIDENTmluvci převzala a mohl fungovat dál. Novináři mě vyzývali, že bych si po volbách měla vyžádat přístupové údaje k účtu a omluvit se jeho jménem všem, které kdy urazil nebo dehonestoval,“ uvedla Řeháková.

„Přišla jsem za ním s pověřením pana prezidenta převzít si mediální agendu na Pražském hradě a on mě seznámil se strukturou tiskového odboru a vysvětlil mi, jak tam se svými kolegy pracuje. Jsou tam tři referenti a paní, co spravuje Masarykovu knihovnu. Nedokážu teď říct, zda budou pokračovat,“ řekla Pavlova mluvčí.

