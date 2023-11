V případě gigafactory se mělo jednat s více investory, vytkl vládě Havlíček

Podle mluvčího hnutí ANO Martina Vodičky si politici ráno po příjezdu do Plzně prohlédli hlavní nádraží, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

„Jedná se o klíčovou stavbu v rámci celé České republiky. Rekonstrukce nádražní budovy byla zahájena v roce 2021 a v příštím roce by měla být zprovozněna. Bude stát necelých 800 milionů korun a my jsme rádi, že je to jedna z těch staveb, která se zařadila mezi 70 projektů ročně v rámci rekonstrukcí železničních výpravních budov v ČR, které jsme realizovali v rámci naší vlády,“ řekl na tiskové konferenci místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Dále připomněl, že se v Plzni nedávno otevřela nová vozovna dopravních podniků. „Taktéž se jednalo o projekt, na kterém měla naše vláda určitý podíl, minimálně ve formě financování z evropských zdrojů.“

Na výjezdním zasedání hnutí ANO se také diskutovalo o letišti v Líních, kde automobilka Volkswagen uvažovala o výstavbě gigafactory. Prozatím se však projekt realizovat nebude.

„Tato vláda udělala naprosto školáckou chybu. Projekt byl megalomanský, měl mnoho otazníků a vláda se tento projekt postavený na vodě rozhodla podpořit několika jednotkami, nebo dokonce nízkými desítkami miliard korun. V důsledku jednání této vlády jsme bohužel přišli o peníze, protože jsme zde vynaložili nemalé prostředky právě na projekt v Líních. Kdyby se paralelně jednalo ještě s dalšími potenciálními investory v regionech, které jsme my měli předpřipravené (v Ústeckém kraji), možná jsme dnes už mohli mít projekt, který by se zařadil mezi další evropské země, které budou dělat vizitku automobilovému průmyslu. O to všechno jsme přišli,“ domnívá se Havlíček.

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová se vyjádřila k nově schválenému daňovému balíčku. „Dopady na české domácnosti jsou notoricky známé, dopady na průmysl jsou s velkým vykřičníkem. Na výjezdních zasedáních řešíme také, jaké to bude mít dopady do rozpočtů obcí a měst. Dojde ke zpomalení rozvoje našich regionů. Zatímco trendem moudře řízených ekonomik je podpora rozvoje regionů tak, aby z nich neodcházeli mladí lidé, Česká republika pod vedením Fialovy vlády vykročí přesně opačným směrem,“ uvedla Schillerová.

Vypočítala, že dopady daňového balíčku na Plzeň v příštím roce budou 115 milionů korun. „V roce 2025 dokonce 200 milionů korun. To jsou nenahraditelné výpadky, které budou mít přímý dopad na kvalitu života Plzeňanů,“ obává se šéfka poslaneckého klubu ANO.

„Zatímco pan Fiala hladí hrochy v Africe, začíná se mu rozkládat jeho vlastní vláda. Jeho ministři začínají jednat velmi zmatečně,“ vyčítá Havlíček premiérovi.

„Jeden z největších problémů v posledních dnech je tlak na zvýšení regulované složky energií. Platby za obnovitelné zdroje energií jsou právě nedílnou součástí regulovaných složek. Problém je v tom, že ministerstvo obchodu a průmyslu a životního prostředí nejsou schopni se sjednotit na tom, jestli je možné na kompenzace plateb za obnovitelné zdroje energie využít zdroje, které tam plynou z emisních povolenek. Podle našeho názoru to možné je. V tuto chvíli má ale jednat premiér. Má okamžitě vyslat kompetentního ministra do Bruselu a tam okamžitě domluvit to, že se umožní platit právě z Modernizačního fondu. Nechápu, na co ještě čekáme,“ připomněl další bod dnešního jednání Karel Havlíček s tím, že příští týden chtějí na toto téma vyvolat diskuzi s vládními činiteli.

Po tiskové konferenci se politici přesunuli do Kulturního domu Šeříkovka na Slovanech, kde se nejprve setkají se starosty, místostarosty a radními, a poté s občany. Diskuze začne v 16.30 hodin.