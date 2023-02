Před sedmi lety byla v elektrické zásuvce v kanceláři Lesní správy Lány, jež spadá pod Kancelář prezidenta republiky, nalezena „štěnice“. Nikdo se k ní nehlásil. Nepřišlo se ani na to, kdo ji objevil. O sedm let později to mělo dohru. Soud poslal ředitele správy Miloše Baláka kvůli manipulaci se zakázkami na tři roky do vězení. Nakonec se tak nestalo, protože ho prezident Zeman omilostnil.