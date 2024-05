Dostavbu části D49 silničáři zřejmě musí přerušit. Vyhodíme desítky milionů, tvrdí

Že je zprovoznění stavby v letošním roce ohrožené, uvedl na síti X generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Ministerstvo musí znovu vypořádat námitky Dětí Země, NSS upozornil na více pochybení.

Podle šéfa zlínské pobočky ŘSD Karla Chudárka nebude jednoduché takovou stavbu zastavit. Na nedostavěných mostech se budou muset postavit zábradlí a zabránit tomu, aby na ně chodili lidé. Upravit by bylo nutné i další věci, jež by mohly být nebezpečné třeba i pro zvířata. Musely by se zasypat jámy pro kanalizaci, zabezpečit ocelová výztuž, která vyčnívá z konstrukcí. Areál stavby by se měl oplotit.

„Zakonzervovat stavbu znamená vydat desítky milionů korun úplně zbytečně. Ale my jako bohatý stát si to zřejmě můžeme dovolit,“ reagoval ironicky Chudárek.

Podle něho bylo na celou stavbu dálnice D49 z Hulína do Fryštáku vydáno více stavebních povolení, tedy nejen na hlavní trasu, ale i na další objekty. Takže stavební ruch by nemusel utichnout úplně. „O termínu dostavby se ale nechci už bavit, vůbec ho dnes nedokážu říci,“ řekl Chudárek.

Rozhodnutí soudu pro něho bylo nemilým překvapením. „Soud má vždycky pravdu, ale některé věci jsou na hraně a my je musíme opět přezkoumat, což si vyžádá hodně času i peněz. A to vše jenom na základě podezření nevládních organizací,“ naznačil doplnil.

Ministr dopravy bude muset rozhodnout znovu

Když ministerstvo dopravy v roce 2021 stavební povolení vydalo, podali proti němu aktivisté rozklad s námitkami, které se týkaly ochrany před přílišným hlukem, ochrany podzemních vod před zimní údržbou, zmírnění zásahu do krajinného rázu či nejasnostem, zda byly splněny podmínky územního rozhodnutí.

Ministr dopravy rozklad odmítl, načež se spolek obrátil se žalobou na Městský soud v Praze, kde se opět dožadoval zrušení stavebního povolení. Ale ani tam neuspěl. Tak zkusil poslední možnost - kasační stížnost na NSS. A tam dosáhl svého. Soud zrušil rozhodnutí pražského soudu i ministra o rozkladu, kterým potvrdil pravomocnost stavebního povolení.

„Stavební povolení nebylo zrušeno, bylo zrušeno pouze rozhodnutí ministra dopravy, takže stavební povolení není pravomocné. Ministr dopravy bude muset znovu rozhodnout o rozkladu,“ nastínila mluvčí NSS Sylva Dostálová.

Podle Dostálové ministr pochybil například v tom, že potvrdil nepřezkoumatelná závazná stanoviska dotčených orgánů a akceptoval postup zlínského krajského úřadu, který neověřil splnění podmínek územního rozhodnutí.

„Ministr dopravy a dotčené správní orgány pochybili i v otázce aktuálnosti hlukových studií a dodržení hlukových limitů, jelikož závěr o jejich nepřekročení nebyl podložen relevantním tvrzením,“ pokračovala Dostálová.

Co dál? Ministerstvo i silničáři chystají analýzu

Soud očekává, že ministerstvo znovu přezkoumá závazná stanoviska a vypořádá rozkladové námitky Dětí Země. „Konečně bude žalovaný řádně zkoumat vliv stavby na krajinný ráz,“ doplnil NSS v závěru rozsudku.

Ministerstvo dopravy se zatím konkrétněji nechce vyjadřovat. „Rozsudek, který směřuje proti rozhodnutí ministra dopravy, musíme nejprve podrobněji zanalyzovat. A až potom bude možné dát konkrétní vyjádření, ze kterého vyplyne, co daný krok bude pro stavbu a obyvatele Zlínského kraje znamenat,“ zmínil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Rozhodnutí nyní velmi pečlivě analyzujeme, abychom stanovili další kroky,“ reagoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dálnice D49 v budoucnu propojí střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Zhruba sedmnáctikilometrový úsek Hulín-Fryšták je ve výstavbě, pro motoristy se měl podle původních plánů otevřít na konci letošního roku. Různé spory však stavbu provází už zhruba patnáct let.

Komplikací, co brzdí výstavbu, je víc

Situací se musí znovu zabývat rozkladová komise ministra dopravy Martina Kupky (ODS). „Z hlediska stavby musí být stanoven rozsah konzervačních prací pro minimalizaci škod plynoucích ze zastavení realizace akce. Věřím ale, že stavební povolení opět v dohledné době nabude právní moc,“ uvedl na síti X Mátl.

Povolení pro stejný úsek dálnice napadl také spolek Egeria, který ale loni se svou kasační stížností neuspěl. Poukazoval například na údajnou systémovou podjatost Krajského úřadu Zlínského kraje, jehož sdělení a závazná stanoviska sloužila jako podklad pro pozdější rozhodnutí ministerstva dopravy o stavebním povolení.

„Samotná skutečnost, že stavba je i v zájmu Zlínského kraje, nezpůsobuje podjatost, neboť v hierarchii a systému rozhodování o věci samé byla nezávisle zapojena celá řada orgánů veřejné moci, které jsou na Zlínském kraji zcela nezávislé,“ reagoval tehdy NSS.

Další komplikaci letos přinesl rozsudek Krajského soudu v Brně, který zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje z předloňského září o změně umístění 22 objektů na budovaném úseku. O umístění některých objektů souvisejících se stavbou dálnice prý úřady rozhodly nezákonně. Jde například o protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže nebo odlučovače ropných látek. ŘSD podalo kasační stížnost.

Úsek D49, kterého se stavební povolení týká, začíná u Hulína křížením s dálnicemi D1 a D55, pokračuje k Fryštáku na Zlínsku. Vyhýbá se při tom Holešovu a dalším obcím, kudy prochází současná silnice druhé třídy. Poté má D49 obejít Zlín, Slušovice a Vizovice a zavést řidiče ke slovenské hranici u Horní Lidče.