Ivermektin? Rozhodne lékař. Jako vždy u experimentálních léků, říká šéf motolské nemocnice Ludvík

Ti lidé se úplně zbláznili, říká Miloslav Ludvík o snahách pacientů léčit se odčervovací pastou pro koně. „Lidský“ ivermektin ale Fakultní nemocnice v Motole, kterou řídí, objednala.

Lidovky.cz: Léčíte u vás v nemocnici pacienty s koronavirem ivermektinem?

My jsme pár balení objednali a bude záležet na ošetřujícím lékaři, jestli dospěje k názoru, že je pro daného pacienta vhodný. Ivermektinu je na trhu víc, jde o starý lék. Předpokládám, že k nám dorazí z Bulharska či z Německa. To nechám na lékárně, jak vyhodnotí nabídky.

Lidovky.cz: Kolik kusů experimentálního léku jste objednali a kdy by měl dorazit?

Někdy v tomto týdnu. Jde o pár balení, protože to žádný zázrak asi nebude.

Lidovky.cz: Takže ivermektinu příliš nevěříte?

Podívejte se, necháme to na lékařích, uvidíme. To se ale týká všech experimentálních léků na covid, třeba bamlanivimabu či regeneronu, který k nám dorazí 10. dubna.

Lidovky.cz: V minulém týdnu manželka jednoho z vašich pacientů chtěla, abyste ho léčili odčervovací pastou pro koně s obsahem ivermektinu. Jak jste reagovali?

To je šílené. Jenom ta představa, že mi sem někdo něco takového donese. Každý lék, který se dostane do nemocnice, musí jít přes lékárnu. Není možné sem jinak léčivý přípravek dostat, to je prostě nereálné. Druhá věc je, že přeci nebudu používat veterinární preparát, ti lidé se úplně zbláznili.

Lidovky.cz: Jak to zmíněnou manželku pacienta vůbec napadlo?

On jí tu myšlenku podstrčil pan poslanec Lubomír Volný, který o tom natočil příspěvek na Facebook. Paní přišla na recepci a dala nám odčervovací pastu, že ji máme jejímu manželovi podat. Příslušný ošetřující lékař veterinární přípravek schoval do šuplíku a napsal o tom záznam do zdravotní dokumentace. V žádném případě to nebudeme podávat, to je snad jasné.