Pokřik Alláhu Akbar je po útoku Hamásu těžko stravitelný, říká zástupce českých Židů

„Když jsme před pár dny na Staroměstském náměstí pořádali proizraelskou demonstraci, projelo kolem auto, ze kterého někdo zařval směrem k nám Alláhu Akbar. Což v kontextu těch záběrů má vliv na to, jak se cítíte,“ odpovídá předseda Federace židovských obcí v Rozstřelu na otázku, jak moc se změnil život Židů u nás po teroristických útocích Hamásu 7. října.

Dlouhodobě se podle něj Židé v Česku vždy cítili bezpečněji než v jiných evropských zemích. „Česká republika si pořád oproti některým západním zemím stojí velice dobře. Je to také tím, že muslimská komunita tady není velká, takže antisemitismus a další problémy nejsou takové jako například v Německu, ve Francii nebo ve Velké Británii,“ říká muž, který přišel do studia pořadu Rozstřel s jarmulkou a rovnou přiznal, že v Berlíně na ulici by si s ní už jít netroufl. Podle jeho slov se ale někteří Židé už i u nás přestávají cítit komfortně. Situace se navíc vyhrocuje také mezi izraelskými a arabskými studenty na akademické půdě.

„Například teď před pár dny se objevil na jedné koleji nápis Fuck IDF (The Israel Defence Forces – Izraelské obranné síly), což by se jistě dalo přežít. Pod tím byl ale vyobrazen hákový kříž, takže klasická démonizace Izraele, kdy spojujete činy Izraele s nacisty. Ta situace není jednoduchá, ale pořád lepší než v jiných zemích směrem na západ.“

Na dotaz, zda by podobné situace u nás nepomohla řešit společná intervence představitelů českých židovských a muslimských obcí, host Rozstřelu odpovídá, že dříve sice mezi sebou organizace kontakt měly, ale v dnešní době spolu nekomunikují.

Sociální sítě situaci nepomáhají

Intenzitu vlny protiizraelských protestů, která se prohnala světem, připisuje Papoušek částečně také sociálním sítím. „Ten nový antisemitismus, který je spojován s izraelsko-palestinským konfliktem, souvisí s tím, že muslimská komunita po celém světě se identifikuje s Palestinci. Propojenost dnešního světa, zkratkovitý tlak sociálních sítí, kdy se složitý problém nevysvětluje a jen se působí na emoce, využívání propagandy a naplnění určité míry frustrace, to vše pak podle mě vede k útokům na Židy a jejich symboly i mimo místo toho bezprostředního konfliktu. Protože jinak nevím, co má společného synagoga v Berlíně s tím, co se stalo,“ říká host Rozstřelu.

Nárůst antisemitismu v online prostředí podle předsedy Federace židovských obcí narostl až o 400 procent. „Takto enormní nárůst já nepamatuji. Je to nebezpečné, protože prostředí sociálních sítí může jednotlivce nasměrovat ke konkrétnímu útoku. Což ostatně zkušenosti z minulosti potvrzují“.

Izrael je tam, kde má být

Důvod, proč se na protiizraelskou stranu staví i komunity na části amerických univerzit, souvisí podle předsedy Federace židovských obcí s prostředím, ve kterém dané organizace fungují. „Některé liberální levicové organizace dlouhodobě viní Izrael z kolonialismu. Vidí v něm nějaký bod, který v tom prostoru nemá co dělat. Podle nich tím, že tam je, způsobuje, že se dějí ty věci, které se dějí. Izrael tam ale má být. Už jenom, když si člověk přečte Starý zákon a zamyslí se, tak je to evidentní. Navíc je tu i rozhodnutí Spojených národů z roku 1948, kdy Izrael přijmul rozdělení území a arabské státy bohužel ne.“

I přes to podle Papouška byl vždy například Jeruzalém příkladem kosmopolitního města. „Žil jsem v Jeruzalémě deset měsíců a vracím se tam každý rok. Vždycky jsem ho vnímal jako sice komplikované, ale na druhou stranu velmi kosmopolitní město, kde vidíte, jak jde po jedné straně ulice ortodoxní žid, vedle dívka, která má minisukni a za ní zahalená muslimka. Je to velice zvláštní místo a má v sobě kosmopolitnost.“

Hamás je tragédie pro obě strany

Šok, který po říjnových útocích Hamásu Izraelci zažili, se podle Papouška popisuje jen velmi těžko. „My jsme například byli s delegací předsedů židovských obcí před několika měsíci v jednom z kibuců, který při útoku lehl popelem. Byli jsme tam na oběd, jedli jsme společně s lidmi, kteří už dnes nejsou mezi námi. Každý známe někoho, kdo měl mezi oběťmi toho řádění své příbuzné,“ říká, ale zároveň dodává, že obrovskou tragédií jsou i civilní oběti na straně obyvatel Gazy.

„Je mi jich velmi líto, ale je potřeba bohužel znovu zdůraznit, že za všechny civilní oběti může teroristické hnutí Hamás. To rozpoutalo tuto tragédii. Izrael nemá jinou možnost než reagovat tak, aby Hamás přestal existovat. To si uvědomují všichni.“

BBC nerozumím

Postoji televizní stanice BBC, která o masakru na jihu Izraele odmítla referovat jako o terorismu, předseda Federace židovských obcí podle vlastních slov nerozumí. „To, co my v médiích dnes z toho běsnění Hamásu vidíme, jsou jenom profiltrované zprávy. Já jsem měl možnost to video vidět, ale nebyl jsem schopen se na něj dodívat. To byla absolutní dehumanizace těch lidí, těch obětí, byl to evidentně teroristický čin a lidé, co ho spáchali, jsou teroristé.“

Humanitární pomoc musí být pod kontrolou

Rozsáhlé sítě tunelů stejně jako fakt, že Hamás je i v dnešní době schopen střílet rakety a terorizovat civilní obyvatelstvo, jsou podle Papouška důkazy dlouhodobého zneužívání finanční podpory určené pro palestinské obyvatelstvo.

„Mezinárodní instituce mají svoje pravidla. Je ale otázka, jakým způsobem se dodržovala. Proudí tam peníze od Íránu, Kataru, OSN i Evropské unie. Do budoucna bude důležité tyto kontrolní mechanismy zlepšit. Finanční pomoc bude základem obnovy Gazy, protože jednou a doufejme, že co nejdříve, to skončí a Gaza bude muset být obnovená. Ta pomoc bude nutná pro lidi a pro vybudování infrastruktury. O to víc bude třeba, aby byla pod jasnou kontrolou.“

V Rozstřelu Petr Papoušek mluví také o tom, jak vnímá premiéra Benjamina Netanjahua, popisuje, jak se židovská i nežidovská společnost Izraele po útocích semkla a vysvětluje, že do mírového procesu bude potřeba zainteresovat okolní arabské státy.