Jihočeská ODS jde do krajských voleb sama. Prezentovat chce hlavně Kubu

„Já jsem čtyři roky stál v čele kraje jako hejtman, snažil jsem se komunikovat s Jihočechy, uskutečňovat plány, které jsem před čtyřmi lety představil. Teď mi přijde fér se před ně zase jako Martin Kuba postavit a zeptat se, co si o tom myslí. Přijde mi to mnohem víc fér než se schovávat za jakékoli politické značky, tvořit dopředu nějaké koalice,“ řekl Kuba.

Hejtman připustil, že ne vždy souhlasí s vedením strany. „Byly chvíle, kdy jsem se i já dostával do neshody s vedením ODS. Dlouhodobě se o mně ví, že když si něco myslím, tak to říkám tak, jak si to myslím, a ne proto, že mi z Prahy někdo zavolá, jak to máme jako politická strana říkat,“ uvedl Kuba.

Na druhém a třetím místě kandidátky budou zřejmě hejtmanovi náměstci z ODS Lucie Kozlová a Tomáš Hajdušek.

Kuba je členem ODS od roku 2003, ve volbách poprvé uspěl, když se v roce 2006 ucházel o mandát zastupitele Českých Budějovic, poté byl zvolen i do krajského zastupitelstva.

Od listopadu 2012 do ledna 2014 byl prvním místopředsedou ODS, po odchodu Petra Nečase z čela strany v červnu 2013 byl Kuba úřadujícím předsedou strany. Mezi lety 2011 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu v Nečasově vládě, po jejím pádu a neúspěchu ODS ve volbách do Sněmovny se z vyšší politiky dočasné stáhl.

ODS kandiduje sama, ne v koalici

Ve čtvrtek zahájí Kuba první část kampaně. Ta se zaměří víc na něj samého a jeho práci než na stranické barvy. „Volby budou o tom, zda mě Jihočeši chtějí nadále ve funkci hejtmana,“ prohlásil. Dodal, že se zaměřil na rozvoj dopravních staveb, dokončení jihočeské části D3 a že snížil počet krajských úředníků.

ODS na jihu Čech bude kandidovat sama, ne v koalici SPOLU. Hejtman připomněl, že to tak bylo i v minulých krajských volbách a taky v posledních komunálních, kdy ODS v Českých Budějovicích vyhrála se ziskem přes 29 procent hlasů. Na billboardech tehdy byli Kuba a nynější primátorka Dagmar Škodová Parmová, logo ODS nebylo příliš výrazné.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala podpořil rozhodnutí jihočeské organizace, že do krajských voleb půjde sama. Věří, že lídr kandidátky, hejtman Martin Kuba, bude ve své funkci v kraji pokračovat.

„My volíme v různých krajích různé strategie, protože regionální podmínky jsou rozdílné. Někde jdeme na půdorysu koalice Spolu, někde jdeme samostatně, někde půjdeme v jiných uskupeních. Je to dobře, odráží to demokratickou strukturu ODS. Každá regionální organizace se musí rozhodnout podle vlastního uvážení. To, co nás spojuje, je vůle vítězit v těchto volbách a k tomu volíme jednotlivé strategie,“ řekl premiér.

Některá média spekulují, zda nemá Kuba celostátní ambice. „Často, když musím jezdit na jednání do Prahy, zdá se mi, že se v té politice všichni trochu zbláznili a často řeší úplné nesmysly. Vidím, jak často někteří politici úplně vypadnou z reálného vnímání světa. Proto se vždycky rychle vracím k nám domů a chci pořád zůstat normální,“ uvedl v té souvislosti Kuba.

Lídry do krajských voleb mají i některé další strany na jihu Čech. STAN a hnutí Občané pro Budějovice vytvoří společnou kandidátku, volební jedničkou bude starostka Vimperku na Prachaticku Jaroslava Martanová (STAN). Sociální demokracii na jihu Čech povede do krajských voleb Tomáš Polanský, Piráty písecký místostarosta Josef Soumar.

Krajské volby na jihu Čech vyhrálo před čtyřmi lety ANO těsně před ODS. Oba subjekty mají po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společně TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD s šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty. Kraj vede široká koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a hnutí Jihočeši 2012.