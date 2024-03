Vláda jsou bratři v bahně, kteří se potápí, říká lidovecký senátor Jiří Čunek. V pětikoalici ztrácejí všichni

Lidovky.cz: Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě predikují lidovcům mezi dvěma a třemi procenty. Jaká je z toho nálada ve straně?

Velmi nenadšená. Nikdo z nás nechce být členem nevítězného týmu, anebo dokonce outsiderem.

Lidovky.cz: Čím si ten propad vysvětlujete? Proč lidovci ztrácejí tolik voličů?

Za prvé je to ztráta identity. Naše omlazené vedení strany se nechalo ovlivnit či někteří asi i sami byli přesvědčeni o tom, že musíme jít liberálním směrem, vydat se za voliči, kteří dříve nebyli vůbec naši, otevřít se jim. Jenomže to znamená, že jsme poztráceli některé konzervativní hodnoty, které doposud strana držela a pro něž ji také část voličů volila.

Za druhé je tu ekonomická rovina. Vstoupili jsme do vlády, kde nebyla pětikoalice složena shodnou ideou, ale jen čistě proti Andreji Babišovi. Myslím, že když tuto vládu vede politolog, tak by měl vědět, že tohle není program. Je to pouze krátkodobá věc, na dlouhodobou spolupráci to nestačí. To ostatně už nyní vidíme, výsledek vlády je špatný. Nejenom pro lidovce, i ostatní ztrácejí. Zásadní chybou podle mě bylo, že nebyla znovu zavedena superhrubá mzda a že lidovci bez jejího zavedení vůbec do vlády šli.