‚Jsou tam obě tajné služby.‘ Kolem nemocničního lůžka hlavy státu je živo

Od úterý se zabývá i tím, zda hradní kancléř Vratislav Mynář nepochybil, když zadržoval informace o Zemanově stavu. Na pozoru se mají hned dvě tuzemské zpravodajské služby – civilní kontrarozvědka BIS i Vojenské zpravodajství (VZ).



„Jsou tam obě tajné služby,“ řekl serveru Lidovky.cz pod podmínkou anonymity vysoce postavený zdroj z bezpečnostní komunity. Podle zákona BIS zabezpečuje informace „o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům České republiky“. Zajímá ji tedy například to, zda s hlavou státu kvůli zdravotní indispozici někdo nemanipuluje.

Pro armádní špiony jde o kontrolu vlastního „revíru“. ÚVN je zdravotnické zařízení ministerstva obrany. Jejího ředitele a dnes i Zemanova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala jmenuje ministr obrany. I pro VZ je dění v okolí prezidenta Zemana, který je stále vrchním velitelem ozbrojených sil, zásadní.

Poprask vyvolala zpráva na sociálních sítích, že se možným zatajováním zdravotního stavu prezidenta republiky zabývá policie. „S ohledem na nové informace, zveřejněné na tiskové konferenci Senátu, zahájí Policie ČR prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice,“ uvedla policie na svém twitterovém účtu.

Podle exministra spravedlnosti a trestního právníka Tomáše Sokola však policie přestřelila. Zveřejnila podezření na zločiny proti republice předčasně.



Prošetření je namístě

„Ze strany policejního mluvčího to nebyl zcela uvážený výrok. Za přiměřené bych považoval, kdyby řekli, že prošetří, jestli nedošlo k nějakému trestnému činu. Ve chvíli, kdy navodili téma zločinů proti republice, ocitli se daleko za tím, co vědí. Takový komentář byl hodně neuvážený,“ řekl pro Lidovky.cz Sokol s tím, že o sabotáži nebo teroristickém činu by si v tuto chvíli netroufl uvažovat.

Postup mluvčí policie hodnotí jako zbrklý i důvěryhodný zdroj redakce zevnitř policie. „Teprve se bude řešit, co s tím budeme dělat,“ uvedl pod podmínkou anonymity.



Už v pondělí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že prezident Miloš Zeman dle vyjádření jeho ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala není schopen zastávat pracovní povinnosti. Hradní kancléř Vratislav Mynář v té souvislosti čelí kritice, protože totožnou informaci od ředitele Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zavorala měl už minulý týden ve středu. Přesto den poté přivedl k Zemanovi do ÚVN na jednotku intenzivní péče šéfa sněmovny Radka Vondráčka (ANO). V jeho přítomnosti pak měl prezident podepsat rozhodnutí o svolání Poslanecké sněmovny na 8. listopadu.

Podle advokáta Sokola, zároveň prezidenta Unie obhájců, je nutné oddělit politickou rovinu případu od samotného policejního šetření. Zatajení zdravotního stavu ze strany kancléře považuje za skandál, avšak v rovině trestněprávní je nutné volit zdrženlivější postup.

„Policie má právo na to, přezkoumat, co se tam dělo. Je i žádoucí, aby konala, jinak budou všichni říkat, že se na to mlčky dívá,“ řekl pro Lidovky.cz Sokol.



Policie při posuzování trestní odpovědnosti musí začít u toho, zda existovala něčí pracovní povinnost, když se prezident nachází ve zdravotní indispozici, někoho informovat, popřípadě koho. „Nejsem si vědom, že by pro takové účely existoval byť interní předpis. Do trestného činu to má z mého pohledu ještě stále hodně daleko,“ upozornil Sokol.

I dvacetiletý trest

Trestní zákoník zná hned několik zločinů proti republice. Patří mezi ně vlastizrada, rozvracení republiky, teroristický útok, teror, sabotáž i zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace.

Vlastizrady se dopustí pachatel, který „ve spojení s cizí mocností nebo s cizím činitelem“ spáchá rozvracení republiky, teroristický útok, teror nebo sabotáž.

Rozvracení republiky je spojené s cílem „rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost“ za pomoci násilných akcí.



Ke spáchání zločinu sabotáže násilí není nutné. Stačí, pokud pachatel zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce k tomu, aby mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu například orgánu veřejné moci. Za sabotáž hrozí deset let vězení. Za vlastizradu lze uložit i výjimečný trest.

Zfalšovaný podpis prezidenta?

Zdánlivě snazší práci může mít policie v případě prověřování pravosti Zemanova podpisu pod rozhodnutím o svolání Poslanecké sněmovny. Policie rozjela šetření už minulý týden na základě trestního oznámení. Jako možný trestný čin by do úvahy přicházelo padělání a pozměnění veřejné listiny. Případný pachatel se vystavuje riziku postihu až deset let za mřížemi.

„Pokud to mělo aspekty úředního úkonu a oficiálního rozhodnutí prezidenta, blížilo by se to padělání úřední listiny,“ řekl Sokol Lidovky.cz. Při odhalování padělku oficiálních dokumentů, jako je občanský průkaz, nebo zfalšování podpisu pod závěť ale práce vyšetřovatelů teprve začíná. Na pomoc si mohou přizvat soudního znalce z oboru písmoznalectví, který určí, zda šlo o autentický podpis prezidenta.

Sokol přidává i zkušenosti z praxe. „Když někdo podepíše nějaký dokument takříkajíc na smrtelné posteli, odborníci bývají v rozpacích. Říkají, že to sice jeho podpis úplně není, ale on ležel v posteli. Zkoumá se i jeho příčetnost. Ověřit autenticitu podpisu je proces na měsíce a roky,“ dodal Sokol s tím, že v tomto případě ale mohou vyšetřovatelé zajít za Zemanem a zkusit se ho v případě zlepšení zdravotní kondice zeptat.