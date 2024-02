Původní zpráva

Ukrajinští uprchlíci by od příštího roku mohli čerpat české sociální dávky. Umožnit to podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má chystaná dávková reforma a postupující digitalizace. Zatímco neziskové organizace i ombudsman po tom volají už dlouho, politickou podporu zřejmě Jurečka najde stěží. Není jasné, jaký zásah do rozpočtu by takový krok znamenal.