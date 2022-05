Pět tisíc na dítě není poslední krok, slibuje Jurečka. Není to podle něj jen o prostém poslání peněz

Lidovky.cz: Plánujete v létě pětitisícový příspěvek rodinám na každé nezletilé dítě. Proč je to jen do osmnácti let dítěte a proč je to pro domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun hrubého ročně?

Jako vláda cílíme naše opatření na ty nejvíce zranitelné skupiny obyvatel. Podívejme se třeba na všechny lidi, kteří pobírají nějaký druh důchodu. Tyto výdaje jsou valorizované, takže stát má pro tyto lidi zákonem danou pomocnou ruku. Další ohroženou skupinou jsou všichni rodiče s dětmi. Průměrný čistý příjem na hlavu v takové domácnosti bez ohledu na počet rodičů a dětí je nižší, než je průměrný čistý příjem na hlavu v domácnosti seniorů.