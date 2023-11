Je to podraz na Válka, hodnotí Kalousek Fialovu dohodu o zvýšení platů lékařům

„Ne. Premiér se s lékaři nedohodl. Premiér jim ustoupil a podrazil tak svého ministra zdravotnictví, který hájil rámec, který mu vymezila Fialova vláda s ministrem financí za ODS. Na Válkově místě bych to hodil Fialovi na hlavu, ať si to dělá sám,“ rozhořčil se Kalousek na sociálních sítích.

Fiala na sociální síti uvedl, že si zdravotníků váží a je rád, že se podařilo dojít k dohodě. „Nemůžete garantovat něco, co je nezákonné! Nebo můžete? A já si pořád ještě myslel, že jste vláda práva,“ odpověděl mu Kalousek.

„Pan premiér především ukázal to, co všichni víme, totiž že máme neschopného ministra zdravotnictví. Jsem rád, že to dal takto najevo a doufám, že si toho všimne už i paní Markéta Pekarová-Adamová, která pana Válka ještě nedávno chválila,“ řekl pro MF DNES poslanec hnutí ANO a stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan.

Podle Farhana je ale nutné říct, že zatím nejsou známy detaily dohody. „Bude velmi zajímavé sledovat, jakou cestou bude chtít premiér dostat peníze k lékařům, protože mimo jiné úhradová vyhláška je již schválená a ze zákona ji lze vydat pouze jednou za rok. Bude teď zajímavé sledovat, jaké najde premiér řešení a především bych chtěl poděkovat mladým lékařům za to, že zatím přerušili protest,“ dodal Farhan.

„Je to ta nejlepší zpráva za posledního půl roku, kterou jsem ve zdravotnictví slyšel,“ reagoval ředitel FN Motol a výkonný předseda Asociace nemocnic ČR Miloslav Ludvík na informaci o tom, že mladí lékaři po jednání s premiérem Petrem Fialou spějí k dohodě. „My jsme v naší nemocnici nastavili péči tak, aby v první polovině prosince nedošlo k dramatickému omezení péče, ani jsme neodkládali moc operací. Na současnou situaci se budeme snažit reagovat a budeme se bavit s pacienty o tom, kdy mohou na plánovaný zákrok,“ řekl v České televizi.

To, že lékaři chtějí protest ukončit, je podle něj skvělá zpráva pro všechny. „Jde nám o pacienty, kteří tak nebudou protestní akcí postižení. A nemocnice přežijí relativně bez úhony,“ dodal.

Nespokojení lékaři se po neúspěšném jednání s Válkem sešli ve čtvrtek právě s Fialou. „Dohodli jsme se na navýšení peněz,“ oznámil následně předseda vlády.

Podle jeho slov lékařům nabídl 9,8 miliardy korun na navýšení mezd. „Garantovali jsme to, že peníze půjdou na platy a mzdy pravděpodobně prostřednictví úhradového dodatku,“ doplnil Fiala.

Souhlasíte s Kalouskovým názorem, že Fiala podrazil svého ministra Válka? Ano 2191 Ne 161

Ministr zdravotnictví se nedohodl s nespokojenými lékaři a zdravotnickými odbory v pondělí odpoledne. Náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník poté řekl, že vyjednávání s odbory o růstu platů skončila a že na růst odměn půjde původních 6,8 miliardy korun z úhradové vyhlášky.

Válek jim nabídl 8,5 miliardy korun, a to od 1. 1. 2024, včetně pětiprocentního růstu platů tabulek. To bylo odborům nestačilo. Dalších 1,3 miliardy od Fialy ale už ano.