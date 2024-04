ANO dominuje, ale pohoršilo si, říká průzkum. TOP 09 projde jen v koalici

„Hnutí ANO je pořád ve vedení, získalo třicet tři a půl procenta, a je tak vidět, že nepotvrdilo příliv preferencí a získalo vlastně stejně procent, jako tomu bylo v lednu,“ uvedla za agenturu Kantar Nikola Kopáčová v pořadu Otázky Václava Moravce.

Jistou roli v poklesu podle ní mohla sehrát také uniklá komunikace Andreje Babiše, ve které sháněl kompromitující materiály na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského.

Březnový volební model agentury Kantar pro ČT.

Druhá by byla ODS se 16 procenty, třetí Piráti s 10,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD, které by volilo osm procent lidí, a STAN se 6,5 procenta hlasů. Vládní TOP 09 a lidovci by skončili pod potřebnou pětiprocentní hranicí.

Pokud by vládní strany kandidovaly v koalici Spolu (tvořené ODS,TOP 09 a KDU-ČSL), volilo by je 21,5 procenta lidí, ANO by mělo 35,5 procenta. Vyplývá dál z průzkumu agentury Kantar.

Hnutí ANO se v průzkumech dlouhodobě drží na první pozici. V modelu s jednotlivými stranami, který Kantar zveřejnil před měsícem, dosáhlo rekordní podpory 38,5 procenta. Nyní si pohoršilo. Výsledek se ale blíží údajům z únorového šetření, kde vedoucí ANO získalo zhruba o tři procenta méně.

Některé vládní strany si oproti minulému průzkumu mírně polepšily. Občanští demokraté by nyní získali o 1,5 procentního bodu více hlasů, Piráti s polepšili o jeden procentní bod. Opoziční hnutí SPD by si naopak o jeden procentní bod pohoršilo.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD. Názor podle ní „začíná probublávat“ i v celém poslaneckém klubu. Schillerová to dnes řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Dodala, že se Okamura do ANO „opakovaně strefuje“. Připomněla, že ho kritizoval naposledy v sobotu na celostátní konferenci svého hnutí SPD. Podotkla, že si nepamatuje, že by si opoziční strany v minulém volebním období „okopávaly kotníky“ místo spolupráce.

Schillerová zopakovala, že za rok a půl chce ANO vládnout. „Kdo bude premiérem za ANO, neřešíme,“ řekla šéfka poslaneckého klubu.