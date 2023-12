Symbol demokracie i sametu. Lidé u projekce na Hradě vzpomínají na knížete

Na rozloučení přišel Petr Šulc, podle kterého byla chyba, že nebyl kníže zvolen prezidentem. (9. prosince 2023)

S knížetem se přišel rozloučit Petr Šulc, pro kterého byl Karel Schwarzenberg vřelým symbolem svobody.

„Byla jedna z největších porevolučních chyb, že se nestal prezidentem. Historie by se odvíjela jinak a kdyby se to bývalo stalo, tak věřím, že lidi, kteří ho nevolili, by si řekli, že bylo dobře, že byl zvolený. Proto jsem tady,“ řekl iDNES.cz Šulc.

Byl se s ním rozloučit i v kostele Panny Marie pod řetězem, kam přišlo k rakvi knížete přes 11 tisíc lidí. Lidé tam mohli v kostele nechat vzkaz v kondolenční knize nebo na přání zesnulého přispět na obranu Ukrajiny napadené Ruskem či na charitativní činnost maltézského řádu.

Podle Šulce kníže patřil do funkce ministra zahraničí, kterou zastával v letech 2007 až 2013. „Budeme na něj vzpomínat,“ uvedl Šulc s tím, že je rád za rozloučení, které se knížeti dostalo.

Manželé Behúlovi dorazili na rozloučení z Jablonce nad Nisou. (9. prosince 2023)

Manželé Behúlovi dorazili z Jablonce nad Nisou. Odpoledne se chystají vyrazit i na akci Karel žije dál do Lucerny.

„V roce 2019 jsme pozvali Karla Schwarzenberga k nám do školy na setkání se studenty. Už v tě době hodně špatně chodil, přesto dvě hodiny bavil 500 puberťáků, s každým si potřásl ruku. To bylo skvělé,“ vzpomíná Libor Behúl na své osobní setkání se zesnulým knížetem. Odpoledne se chystá vyrazit i na akci Karel žije dál do Lucerny.

Kateřina Hamerníková se přišla podívat na smuteční rozloučení s knížetem na Pražský hrad (9. prosince 2023)

„Přišla jsem se rozloučit s Karlem, protože je to můj miláček. Znala jsem ho jako politika, symbol svobody, demokracie, lidskosti, pokory a slušnosti,“ uvedla jedna z čekajících Kateřina Hamerníková.

Společnost se podle ní kvůli odchodu Schwarzenberg začíná ubírat k nižším hodnotám.

Na Hradčanské náměstí se s knížetem přišly rozloučit i Hana Kotoučová (vlevo) a Jiřina Vaněčková. (9. prosince 2023)

Pro Hanu Kotoučovou byl kníže velmi důležitý. Spolu s kamarádkou Jiřinou Vaněčkovou měla i placky s podobiznou Schwarzenberga z prezidentské volby v roce 2013.

„Moc jsme si přály, aby se stal prezidentem a moc nás mrzí, že se to nestalo. Myslím, že naše země by byla někde jinde,“ uvedla Kotoučová.

Byl to podle Vaněčkové především slušný člověk. „Přirozený. Připadá mi, že odešel jeden ze symbolů sametové revoluce,“ podotkla Vaněčková.

Rozloučit se přišla také Hana Šimková. (9. prosince 2023)

Hana Šimková přišla na na Hradčanské náměstí Karlu Schwarzengerovi hlavně poděkovat. „Za to, že mě naučil dělat v životě to čemu věřím. I když to nemusí být lehké. Myslím, že toho mnoho udělal nejen pro naši zemi ale pro celou Evropu,“ poznamenala Šimková.

Dodala, že sama má za co děkovat a chtěla se s knížetem rozloučit. „Věřím, že je mezi námi mnoho bezejmenných, komu Karel Schwarzenberg v životě hodně a nezištně pomohl,“ podotkla Šimková.

Zavzpomínat přišel také Šimon Hlinovský. (9. prosince 2023)

Rozloučit se přišel také Šimon Hlinovský, který se s knížetem sám osobně několikrát setkal od roku 2010 do roku 2020. Účastnil se totiž volebních kampaní TOP 09.

„Poprvé jsem ho potkal v hospodě u Vystřelnýho oka, kde bylo setkání Pivo s Karlem před volbami v roce 2010. Naposledy v Muzeu Kampa, kdy bylo setkání TOP 09 před prázdninami v létě,“ sdělil Hlinovský.

„Na regionálním sněmu na radnici Prahy 5, kam výjimečně přišel Karel Schwarzenberg i s Miroslavem Kalouskem, nám vyprávěl nám vtip: Karel Karel Schwarzenberg přijde do nebe a svatý Petr mu říká, aby se tvářil trochu vážně, a on říká ‚já se musím smát, protože si dole v Parlamentu pořád myslí, že spím‘,“ vzpomínal Hlinovský.