Symbol svobody a demokracie. Politici i osobnosti vzpomínají na Schwarzenberga

O úmrtí Schwarzenberga informoval na sociální síti X bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ napsal. Schwarzenberga považoval za profesního partnera, ale také přítele a morální vzor. Byl to nejinspirativnější a nejlaskavější člověk, řekl v rozhovoru pro ČT.

Ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že Schwarzenberg jako ministr i kancléř Václava Havla formoval zahraniční politiku. „Jeho neochvějná podpora spravedlnosti a odvaha pojmenovávat věci pravými jmény zůstanou v našich srdcích a v dějinách naší země navždy zapsány. Jeho odkaz pokračuje v každém z nás, kdo stojí na straně práva a svobody,“ doplnil resort.

Jiří Pospíšil @Pospisil_Jiri „Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ale ani se povznášet. Prostě si říct - Pán Bůh Tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe."



A pan Karel Schwarzenberg s tím naložil opravdu krásně... Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších… https://t.co/8lwZW9pO2e https://t.co/wNKWxCShTD oblíbit odpovědět

Na Schwarzenberga zavzpomínal například europoslanec Jiří Pospíšil. „Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších tradičních evropských hodnot do naší země,“ napsal. „Jeho osobnost, myšlenky a neuvěřitelný nadhled budou hodně chybět,“ dodal.

Karel Schwarzenberg byl vlastencem, nesnášel ukřičenost a záludnost populistů a totalitářů. Byl demokratem a odvážným člověkem, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

„Někdy se zdálo, že při jednání neposlouchá, že jakoby dříme. Potom najednou promluvil a bylo jasné, že celou dobu pozorně vnímal vše kolem sebe,“ napsal předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Viděl dál než ostatní,“ dodal.

Miloš Vystrčil @Vystrcil_Milos Někdy se zdálo, že @schwarzenberg_k při jednání neposlouchá, že jakoby dříme. Potom najednou promluvil a bylo jasné, že celou dobu pozorně vnímal vše kolem sebe.

Vždy pomáhal a jeho jméno nám otvírá dveře.

Viděl dál než ostatní a pro 🇨🇿 odvedl obrovský kus práce. 🙏

R. I. P. https://t.co/4zpWE2EOYC oblíbit odpovědět

„Je mi strašně smutno,“ napsal na sociální síti X poslanec za TOP 09 a předseda zahraničního výboru Sněmovny Marek Ženíšek.

„Pan Schwarzenberg posílával na jednáních lístečky s bonmoty. Znám politiky, kteří si ty lístečky schovali na památku a mají dodnes,“ zavzpomínala poslankyně za STAN Barbora Urbanová.

„Karel Schwarzenberg svým životem a veřejným působením formoval českou společnost v jejím demokratickém vývoji více jak třicet let. Ač jsem s ním ne vždy souhlasil, vždy jsem si jej vážil, protože právě souboj názorů a postojů buduje občanskou společnost,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Bývalý ministr školství Petr Gazdík označil Schwarzenberga za moudrého, laskavého a noblesního člověka. „Jeden z největších státníků a vizionářů, co jsem v životě potkal. Učil nás, že ‚pomáhat se musí‘,“ uvedl.

Petr Gazdík @petrgazdik Odešel @schwarzenberg_k, Pán Bůh mu dej nebe. Jeden z největších státníků a vizionářů, co jsem v životě potkal. Učil nás, že " pomáhat se musí! " Moudrý, laskavý, noblesní a vnímavý člověk. Měl naplněný život. Ať odpočívá v pokoji. https://t.co/ZjaQYCkN2j oblíbit odpovědět

„Zemřel pan Karel Schwarzenberg - státník s mimořádným rozhledem v mezinárodní i domácí politice, svědomitý člověk, věřící křesťan. Ať odpočívá v Božím pokoji,“ napsal na sociální síti X poslanec za KDU-ČSL Hayato Okamura.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová ve svém příspěvku na sociální síti X vyzdvihla Schwarzenbergův nadhled, znalost života a umění si ho užívat. „Jsem vděčná, že jsem ho mohla potkávat. Měla jsem ho ráda,“ napsala.

Schwarzenberga na sobotním sněmu TOP 09 zmiňovala v projevech řada politiků strany. Původní program počítal i s jeho vystoupením, které se však kvůli zdravotnímu stavu prvního předsedy TOP 09 neuskutečnilo.