Exdetektiv: Krejčířovi tady pořád dost lidí dluží. Jeho návrat by přinesl problémy, byl bych na ráně mezi prvními

„Pořád tu má velký vliv, zůstalo tu hodně lidí, kteří mu dluží. Za nimi půjde a bude po nich peníze vymáhat,“ řekl serveru Lidovky.cz bývalý šéf operativního oddělení protikorupční policie. Podle něj by se kontroverzní podnikatel, který si v Jižní Africe odpykává 35letý trest vězení, po vydání do Česka obrátil na „staré známé“ a vydíral by je.

„Šlo by o lidi, kteří mu pomáhali proti nám policistům. Všechny by je oslovil a zkoušel by na ně metodu, že buď mu znovu pomohou, nebo na ně řekne něco z minulosti. To je velmi nebezpečné pro Česko, někteří z nich jsou stále na vysokých státní postech,“ pokračoval Tichý s tím, že tímto stylem by se Krejčíř vrátil k moci.