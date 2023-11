V kauze léčitele z Kutné Hory viní policie šest lidí z neposkytnutí pomoci

Na obvinění šesti lidí v úterý upozornil web iRozhlas.cz.

Případ se stal loni v srpnu. Člen sekty podle kriminalistů pobýval na léčitelův příkaz v lesích nahý a ostatní ho jezdili kontrolovat. Jeden z nich ho bil po dobu několika dní dřevěnou tyčí do hlavy, břicha a končetin.

„Kriminalisté viní tyto lidi ze zločinu vydírání a přečinu neposkytnutí pomoci, za což jim mohou v případě pravomocného odsouzení hrozit tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let, respektive od osmi do šestnácti let,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Usnesení o zahájení trestního stíhání podle Suchánkové zatím nebylo doručeno všem procesním stranám. „V tuto chvíli tak nemůžeme poskytnout bližší informace,“ uvedla mluvčí.

Rituál trval několik dní. Jeho součástí bylo bití dřevěnou tyčí. Devětapadesátiletému Jiřímu H. se při něm udělalo špatně a začal kolabovat, přivolané členky sekty – kutnohorská zubařka Magdalena Š. a její kamarádka Irena S. – ho odvezly ke kutnohorskému plaveckému stadionu, odkud zavolaly záchrannou službu. Muže se ale již nepodařilo zachránit.

Policisté se zabývají i úmrtím dalšího muže, který byl součástí skupiny kontrolorů. Jeho tělo našli mezi obcemi Kozojedy a Truba. Někteří členové sekty vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že mu léčitel nakáže, aby se do lesního rituálu také zapojil.

Myslely si, že tělo zmizí

Dvě zmíněné členky sekty jsou navíc obžalované z vraždy vůdce skupiny. Podle obžaloby k ní došlo 4. října 2022 v bytě starší z žen v pražských Hájích. Podle žen si muž smrt přál a slíbil, že po úmrtí jeho tělo samo zmizí.

Samozvaný léčitel, který se v Kutné Hoře obklopoval zhruba dvacetičlennou nábožensky založenou skupinou, nejprve dobrovolně spolkl lék se zklidňujícími a hypnotickými účinky. Ten mu sehnala a podala zubařka. Ihned poté chtěla zavolat záchrannou službu, v tom jí ale muž i pedagožka zabránili.

Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Ženy se druhý den samy přihlásily na policii, protože mužovo tělo nezmizelo. Další jednání u pražského městského soudu jsou naplánovány až do července.