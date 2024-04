Svobodu se lidovci snažili dostat pryč ze strany, teď kauzu odkládají

„Na dnešním celostátním výboru toto jako bod k řešení nemáme,“ uvedl pro iDNES.cz předseda strany, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Potvrdili to i místopředseda Tomáš Zdechovský a mluvčí Simon Dytrych.

Na začátku dubna předsednictvo KDU-ČSL vyzvalo bývalého předsedu lidovců Cyrila Svobodu, aby zvážil odchod ze strany.

„Předsednictvo KDU-ČSL se distancuje od aktivit Cyrila Svobody, které se dlouhodobě neslučují s politickým směřováním strany,“ usneslo se užší vedení strany. „Předsednictvo KDU-ČSL vyzývá Cyrila Svobodu, aby vzhledem k mnoha svým mediálním vyjádřením, vzhledem ke svému nedávnému angažmá u předsedy ANO Andreje Babiše a vzhledem k nerespektování usnesení předsednictva KDU-ČSL z roku 2021, zvážil své členství ve straně, nebo jednání, které stranu poškozuje, nečinil,“ usnesly se špičky lidovců.

„Když má někdo jiný názor, tak mu zakážou mluvit. To dělali Stalin, Dzeržinskij, Gottwald a tahle parta,“ reagoval na to exministr Svoboda. Dal už tehdy najevo, že výzvu předsednictva zvážil a že ve straně zůstává a na svém postoji nic nemění.

S návrhem, aby se lidovci svého bývalého předsedy zbavili, přišel místopředseda KDU-ČSL a ministr životního prostředí Petr Hladík, který bývalému lídrovi lidovců vyčítá politické názory z poslední doby, včetně rozhovoru pro server Voice of Europe, který vláda zařadila na český sankční seznam.

Nyní nechal ministr Hladík otázku, zda bude usilovat o vyloučení Svobody, bez odpovědi.

Jurečka dříve tvrdil, že se chce se Svobodou potkat osobně a říci mu do očí, proč by měl odejít. „Svůj názor jsem vyjádřil už před těmi zhruba šesti roky, kdy se stal oficiálním poradcem Babiše, a já jsem s tím krokem nesouhlasil. Myslím, že jeho rozhodnutí ničemu neprospělo. V tento okamžik jsem připraven mu své osobní výhrady říci do očí,“ říkal Jurečka.

Na otázku, zda už se s exministrem zahraničí Svobodou potkal a zda s ním mluvil o svých výhradách, kvůli nimž by měl odejít ze strany, Jurečka ve středu iDNES.cz odvětil: „Zatím nehovořil.“