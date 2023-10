Lidovec Jurečka slíbil daňové prázdniny pro rodiny se třemi a více dětmi

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na konferenci lidovci představují, s čím v příštích letech osloví voliče. „Máme měnit, co je potřeba a chránit, co je dobré,“ prohlásil Jurečka. Straně má vylepšený program pomoci zastavit pokles její obliby. „Naším cílem je ukázat, že lidovci mají praktická řešení na klíčové výzvy dnešní doby,“ řekl iDNES.cz šéf lidovců.

Jde o mix témat, která jsou s lidovci spojována dlouhodobě – rodinná a sociální politika, zemědělství, venkov – s tématy pro KDU-ČSL ne úplně tradičními.

70 tisíc míst pro děti v předškolním věku

Poslankyně Marie Jílková mluvila o tom, že je třeba pomoci rodinám, aby si mohly sami vybrat, v jakém poměru skloubí své pracovní aktivity a péči o děti. Mluvila o tom, že jejím přáním je, aby si roce 2030 mohli všichni rodiče vybrat, jak moc chtějí pečovat a jak moc pracovat.

„Zajistíme 70 tisíc míst pro děti v předškolním věku,“ řekla Jílková. Budeme podporovat komunitní a sousedské aktivity,“ uvedla poslankyně.

„Bydlení je pro mladé lidi téma číslo jedna,“ řekla na programové konferenci Adéla Šilarová. Pomoci má podle receptu lidovců zakotvení nároku na dlouhodobé nájemní bydlení pro ty, kdo řádně platí nájem.

Školy umí předat informace o přesličkách, ale dost školáků neví, co se stalo v srpnu 1968

„Naše bezpečnost není samozřejmost,“ řekl místopředseda Sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek. „Bez bezpečí není demokracie,“ prohlásil.

Jurečka podpořil vyšší příspěvek rodičům vícerčat Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka podpořil zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození dvojčat a vícerčat. Chce o pozměňovacím návrhu trojice vládních poslanců jednat v koalici. Šimon Heller, Hana Naiclerová a Eliška Olšáková prosazují, aby se příspěvek u dvojčat a vícerčat zvyšoval příspěvek o 100 procent místo současné poloviny základní dávky. Základní rodičovský příspěvek by měl podle vládního návrhu zvýšit o 50 tisíc na 350 tiíc korun. (čtk)

Za problém, který je podle něj třeba řešit, označil to, že školy dětem dokážou předat infomace o přesličkách a plavuních, ale že mnozí školáci nedokáží přesně říci, co se stalo v srpnu 1968, kdy vojska bývalého SSSR a dalších zemí bývalého sovětského bloku vtrhla do Československa a následující víc než dvě desetiletí zemi okupovala sovětská armáda.

Konferenci, na níž jsou i stánky s informacemi se zaměřením na rodinu, životní prostředí a zemědělství, předcházely debaty lidoveckých odborných komisí a další vnitrostranické pracovní semináře.

Lampedusa je důkazem, že EU migraci nezvládá, řekl Zdechovský

„Chceme položit důraz na témata spojovaná s klimatickou změnou, bezpečností a migrací.To je výzva nejenom pro volby do Evropského parlamentu, ale bude nás to provázet příštích několik let,“ řekl Jurečka.

„Lampedusa je důkazem, že Evropská unie migraci nezvládá,“ řekl europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který je jedničkou lidovců pro eurovolby a když i ODS a TOP 09 potvrdí, že koalice SPOLU půjde do Evropských voleb společně, nejvýše postaveným lidovcem na kandidátce. Na ostrov Lampedusa, který patří Itálii, míří nejvíce migrantů z Afriky, protože to tam mají nejblíž.

„Nemůžeme pomáhat pašerákům zlepšit jejich byznys. A to je byznys, který my jako lidovci nechceme podporovat,“ prohlásil Zdechovský.

KDU-ČSL by podle volebního modelu Kantar CZ pro Českou televizi získala při samostatné kandidatuře 3,5 procenta, což by straně nestačilo, aby se dostala ve Sněmovně.

Lidovci jsou ale stále součástí koalice SPOLU s ODS a TOP 09, ve Sněmovně mají 23 poslanců a senátní klub KDU-ČSL má 12 členů.

Zda strany půjdou společně i do eurovoleb v příštím roce, by podle premiéra Petra Fialy mohly rozhodnout do konce října.

Širší vedení lidovců, celostátní výbor, dalo šéfovi KDU-ČSL Marianu Jurečkovi a předsednictvu strany mandát k tomu, aby na základě dosavadních jednání se zástupci ODS a TOP 09 uzavřeli lidovci dohodu o společné kandidatuře koalice SPOLU ve volbách do Evropského parlamentu.