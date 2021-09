Když obviněný přijme vinu, může získat bez soudu mírnější trest. Dokonce i za vraždu

Pětapadesátiletý pachatel Zdeněk K. údajně neunesl rozchod. Bezprostředně na to byl obviněn z vraždy a obecného ohrožení, za což mu hrozí doživotí. Nyní se však může vyhnout hlavnímu líčení. A to díky dohodě o vině a trestu, kterou by chtěl uzavřít. Musí ji projednat s dozorujícím státním zástupcem příští pátek. Pokud žhář uzná vinu, může teoreticky hrát i o nižší trest. Dohodu musí následně posvětit soud.